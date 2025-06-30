День рождения старинного села отметили в Пряжинском районе

Святозерцы, как одна большая семья, отметили День рождения родного села. Точкой отсчета стал 1496 год — дата первого упоминания села Святозеро в писцовых книгах.

В последнее воскресенье июня с широким размахом святозерцы отметили 529-ую годовщину родного села. По сути, жизнь в сельской глубинке всегда остается спокойной и размеренной в сравнении с городом. Здесь умеют хорошо работать и весело отдыхать. Вести о предстоящем торжестве в населенном пункте разнеслись быстро. Без сомнения, День села - одно из любимых событий, которое многие ждут с нетерпением. Ведь организаторы каждый год удивляют зрителей богатой программой с множеством интересных мероприятий.

Так и на этот раз для тех, кто решил выйти в свет, праздничая встреча прошла на высшем уровне. В этот день в Доме культуры собралось представители разных поколений, пожелавшие отвлечься от постоянных сельских забот. Разумеется, все самые добрые слова в этот день были посвящены любимому селу и его жителям.

По хорошей традиции на празднике чествовали активистов, семейные пары, тех, кто отметил юбилей совместной жизни, пожилых святозерцев. Самым старшим жителем села Сятозеро является Михаил Петрович Евсеев — единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в Пряжинском районе. На праздник девяностосемилетний ветеран не смог прийти по состоянию здоровья. В его адрес со сцены звучали самые искренние пожелания.

Каждый раз поздравления сопровождались задорными и лирическими песнями, весёлыми танцами.

Теплые слова прозвучали от главы Администрации Пряжинского национального муниципального района Дмитрия Буевича. Высокий гость отметил отзывчивость и дружность жителей села Святозеро, которые вносят неоценимый вклад в поддержку участников спецоперации. В 2022 году местными жителями был организован сбор и доставка груза в зону СВО.

По инициативе Александра Саматовича Пшенникова в Республике Карелия создана фронтовая бригада «За мирное небо». С начала спецоперации артисты совершили длительные поездки по Донецкой, Луганской народным республикам, Запорожской области, а также по Воронежской, Белгородской и Курской областям. За их плечами 6,5 тысячи километров дорог. Общий вес доставленного гуманитарного груза уже составил 5,5 тонны. Артисты из Пряжинского района и Петрозаводска выступают с концертными номерами в зоне СВО для поддержания духа военнослужащих. В День села артисты представили свою программу зрителям. © «Петрозаводск говорит»