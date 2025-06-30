Артур Парфенчиков рассказал о медицине и дорогах в районах Карелии

Сегодня в проекте «С Главой о главном» две главные темы - медицина и дороги. Артур Парфенчиков в рамках рабочих командировок объехал районы республики и рассказал, что вопросов по медицинскому обслуживанию стало гораздо меньше. Есть еще населенные пункты на севере Карелии, где остаются проблемы в сфере здравоохранения, которые нужно решить. Но за пять лет в Карелии приобретено 800 единиц различной медтехники, построено 40 новых ФАПов и современных амбулаторий.

Решаются и кадровые вопросы благодаря программе «Земский доктор/фельдшер». В рамках этого проекта в республику приехали более 400 медиков. Кроме того, целевое направление вернулось в систему медицинского образования.

Сейчас в республике обучаются около 800 медиков по целевым направлениям, половина из них врачи. Глава Карелии отметил, что только небольшая часть целевиков обучается в центральных регионах России - это стоматологи.

Самым острым вопросом глава назвал дороги. В Карелии 12 тысяч, километров дорог, 6 тысяч из них региональные, половина из которых еще не в нормативном состоянии.

Дорожный фонд каждый год распределяется на определенные участки. Сделать сразу все невозможно, это очень дорого, отметил Артур Парфенчиков. В этом году будет большой ремонт на дороге Калевала – Костомукша.

Некоторые вопросы, заданные на встречах с жителями, удалось решить прямо в зале, часть по поручениям в очень короткие сроки после совещаний. Вот несколько примеров: в Суоярви решен вопрос с автобусом, также там снесли аварийные дома, в Лоухи решили часть медицинских проблем, в Пудоже согласовали строительство стадиона. © «Петрозаводск говорит»