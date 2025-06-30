Песенный фестиваль в День республики собрал 2000 артистов в один хор

В минувшие выходные в карельской столице отметили День города и День республики, а еще и День молодежи. Карелии исполнилось 105 лет.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь», стеле «Город Воинской славы» и у памятника морякам на набережной.

Самым масштабным мероприятием в этот день стал песенный фестиваль, который собрал порядка 2000 артистов в единый сводный хор.

Дирижеры из Карелии, а также из других регионов России руководили таким большим хором. Отметим, что в него вошли коллективы из 18 районов республики.

Открыли фестиваль гимнами России и Карелии. Отдельный блок фестиваля посвятили 80-летию Победы и 81-й годовщине со дня освобождения Петрозаводска.

А в финале фестиваля прозвучали современные хиты. Артисты переоделись в футболки и не только пели, но и танцевали на одной большой сцене.

А как еще развлекали горожан и гостей Петрозаводска, смотрите в нашем сюжете. © «Петрозаводск говорит»