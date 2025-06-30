30 июня 2025, 18:04
В ПетрГУ появится новое направление обучения
Новая программа будет готовить специалистов в автомобильной сфере
Фото: «Петрозаводск говорит»
Пресс-служба ПетрГУ сообщила о новой программе специалитета: "Технический сервис и эксплуатация транспортных и технологических машин". Студентов будут учить управлять автосервисами, дилерскими компаниями, службами эксплуатаций и ремонта машин.
В университете на этом направлении рассмотрят последние научно-технические достижения в организации техобслуживания и ремонта, диагностики и сервисного обслуживания современных легковых и грузовых автомобилей, тракторов. Также студентов познакомят с основами организации и управления предприятиями автосервиса.
Новая программа специалитета будет реализовываться Институтом лесных, горных и строительных наук. © «Петрозаводск говорит»