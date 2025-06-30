Еще один холодный день ждет жителей Карелии

Завтра, 1 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, пасмурно.

В Сегеже до +12, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +16, пасмурно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»