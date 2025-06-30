30 июня 2025, 16:39
Еще один холодный день ждет жителей Карелии
Дожди ожидаются во вторник в некоторых районах республики
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 1 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +14, +19°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, пасмурно.
В Сегеже до +12, пасмурно, небольшой дождь.
В Сортавале до +16, пасмурно.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»