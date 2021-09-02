Священник с острова Кижи сделал подарок президенту России

Президентский вояж по святым местам, который состоялся ровно 20 лет назад, породил немало разговоров о новых отношениях Президента и Церкви, о личном отношении Президента к Церкви, о духовном возрождении нашего края. Владимир Путин подарил икону Господа Вседержителя Кижскому приходу.

Настоятель прихода отец Николай Озолин вспоминал встречу с Президентом, как самую неформальную. Приход готовился к празднику, в церкви репетировал хор, все были заняты делом. Обычно к 19 августа, когда отмечают престольный праздник храма на Кижах – Преображение Господне – проводилась и Кижская регата. «Меня поразила доступность и некая простота, которая была… и его живой интерес к жизни нашего храма, прихода, к людям, которые способствуют тому, что служба ведется в этом храме», - вспоминал отец Николай.

Есть у православных традиция делать храму дар, вносить, так сказать, лепту. Владимир Путин подарил храму дорогую икону в серебряном окладе. Отец Николай в свою очередь сделал ответный дар: «Мой дар значительно скромнее, несомненно. Я подарил известный труд «Византия и Московская Русь» богослова Иоанна Мейендорфа, который очень много трудился в иммиграции, был священником, ученым, богословом. Эта книга показывает, как формировалась наша государственность много веков тому назад. Я подарил ее с надеждой, чтобы Президент ее прочитал».

В петрозаводской школе творческого развития «Ключ» открылась выставка, на которой были представлены необычные экспонаты. Все они были созданы руками преподавателей и учеников этой школы. Каждый художник творит из того материала, к которому лежит душа. Преподавателю хореографии Елене Жук больше всего нравилось работать с бутылками.

Простой штоф в ее руках превращался в пляшущих человечков. Банальная стеклянная тара вызывала у нее самые разные фантазии. «Эта бутылка приобретает новое значение, - пояснила арт-директор школы Ключ Елена Кузина. - Когда человек берет ее в руки, делает с ней то, что ему хочется. Он выражает себя, свое отношение к миру, свое настроение». Идею расписывать бутылки Елена Жук позаимствовала у своей коллеги, а мотивы для росписи подсказывала жизнь. В бутылках недостатка не было – приносили друзья. Елена расписывала их восковыми красками и темперой, сверху покрывала лаком.

Кстати, и профессиональные художники не брезговали бутылкой. И это не то, о чем вы подумали! Например, Владимир Лобанов тоже выставлял на одной из карельских выставок своё видение бутылок. Кроме бутылок на выставке были представлены и другие экспонаты, выполненные преподавателями школы. Они хотели доказать: чтобы творить – необязательно быть художников по образованию. Достаточно быть художником в душе.

Таким было 2 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.