Умер бывший руководитель района Карелии

Александр Коряковский скончался на 74-м году жизни

Фото администрации Муезерского округа

В возрасте 73 лет умер бывший глава администрации Муезерского района Александр Коряковский. Об этом сообщает паблик администрации ныне Муезерского округа.

Свою трудовую деятельность Александр Коряковский начал в 1970 году в качестве штабелевщика склада Суккозерского ЛПХ. В 1977 году после окончания Карельского государственного педагогического института работал учителем в Суккозерской средней школе.

С 1980 года Александр Коряковский работал в органах государственной власти: был председателем Суккозерского поселкового совета народных депутатов, управляющим местной администрацией поселка Суккозеро, главой Суккозерского поселения. В 2006 году он стал главой администрации Муезерского района, а в 2009 году вышел на пенсию.

«Где бы ни трудился Александр Михайлович, его уважали как профессионала, незаурядного, исключительной работоспособности, выдержки, тактичного, блестящего организатора, сочетавшего наилучшие качества руководителя и человека»,

- говорится в сообщении.

В пресс-службе МинНаца Карелии уточнили, что прощание с Александром Коряковским пройдет 28 октября с 11 до 12 часов в траурном зале в Высотном проезде в Петрозаводске.

Ранее сообщалось о том, что в Турции смерч и наводнение унесли жизни четырех человек.