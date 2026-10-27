В России официально зарегистрировано 3,7 миллиона человек с ожирением

Эксперты заявляют, что реальное число россиян с ожирением выше официального

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Эксперты назвали российский регион с самым большим и низким количеством взрослых с ожирением.

Самая высокая доля взрослых россиян, страдающих избыточным весом, зафиксирована в Еврейской автономной области – более 30%. Самый низкий показатель распространенности ожирения отмечен на Чукотке – 6,6%, сообщает ТАСС.

В прошлом году, по данным Минздрава РФ, было официально зарегистрировано 3,7 млн пациентов с ожирением, из них 700 тысяч - это дети.

Фактически людей с ожирением больше, так как не все идут к медикам за помощью.