Поезд Деда Мороза сделает остановку в Петрозаводске

Путешествие Деда Мороза по десяткам городов России начнется 8 ноября

фото «Петрозаводск говорит»

Зимний волшебник вновь поедет по российским городам, чтобы поздравить детей с Новым годом. Маршрут поезда Деда Мороза уже известен.

Сказочный состав отправится по маршруту 8 ноября из Великого Устюга. Завершится новогоднее путешествие 9 января.

В РЖД сообщили, что главная особенность нового маршрута – большое путешествие по Русскому Северу и Заполярью. Состав отправится в Инту, Лабытнанги, Воркуту, Усинск, Печору и Сыктывкар, побывает в Новом Уренгое, Ноябрьске и городах Югры. Затем поезд продолжит путь через Западную Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России. Праздник привезут в Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Казань, Самару, Воронеж и другие города. 30 декабря состав прибудет в Вологду, которая этой зимой носит звание Новогодней столицы России. Встречать праздник поезд будет в Ярославе, 2 и 3 января поезд будет ждать гостей в Москве на Киевском вокзале, 6 и 7 января - в Санкт-Петербурге. 8 января новогодний поезд прибудет в Петрозаводск, а потом отправится в Великий Устюг. Продажу билетов на праздничные программы откроют 27 октября.