Автомобили жестко столкнулись на кольце в Петрозаводске

Один человек пострадал в дорожной аварии на Чапаевском кольце в карельской столице

Фото МЧС Карелии, видео - CityLink

В понедельник, 26 октября, в 19:34 в Петрозаводске произошло ДТП на верхнем Чапаевском кольце. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

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На кадрах видно, как два автомобиля не поделили дорогу при съезде с кольца в сторону Древлянки. В итоге оба транспортных средства оказались на разделительной полосе, попутно сбив дорожный знак.

На месте работали сотрудники МЧС. По данным ведомства, в ДТП пострадал один человек.

Ранее сообщалось о том, что легковой автомобиль влетел в жилой дом под Петрозаводском.