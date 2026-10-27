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27 октября 2026
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Мир

Фатальный случай произошел на одном из кладбищ в Бразилии

Мужчина приехал на похороны, упал в могилу и умер
гвоздики
Фото: «Петрозаводск говорит»

Редкий несчастный случай произошел во время похорон на одном из кладбищ в Бразилии. Мужчина погиб, упав в могилу своего отца.

По данным O Globo, на которое ссылается «Лента.ру», мужчина приехал на похороны своего друга, но перед этим решил посетить могилу своего отца, захороненного неподалеку. Здесь он сел на надгробие, которое внезапно обрушилось, и мужчина провалился в яму.

Очевидцы вызвали спасателей, но спасти мужчину не удалось.

Ранее мы сообщали, что кладбище в карельском городе заросло мусором.

 

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