Фатальный случай произошел на одном из кладбищ в Бразилии

Редкий несчастный случай произошел во время похорон на одном из кладбищ в Бразилии. Мужчина погиб, упав в могилу своего отца.
По данным O Globo, на которое ссылается «Лента.ру», мужчина приехал на похороны своего друга, но перед этим решил посетить могилу своего отца, захороненного неподалеку. Здесь он сел на надгробие, которое внезапно обрушилось, и мужчина провалился в яму.
Очевидцы вызвали спасателей, но спасти мужчину не удалось.
Ранее мы сообщали, что кладбище в карельском городе заросло мусором.