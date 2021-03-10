Поднатужившись, предприятие Карелии штрафы обратило себе в плюсы

В 90-е годы Петрозаводский хлебокомбинат много лет подряд постоянно оплачивал многотысячные штрафы «Водоканалу», который был недоволен качеством воды, стекающей с комбината в общий городской коллектор. И вот в 2001 году предприятие построило свои локальные очистные сооружения. Они находились в стадии пуско-наладочных работ. Производство на хлебокомбинате, который не раз выручал наш город в трудные времена, было сладкое и сытное: мука, дрожжи, закваски, разноцветный жирный крем. Отходы от всего этого великолепия нужно куда-то сливать. По-научному эти вкусные продукты называются «взвешенные вещества».

Они скапливались на комбинате в таком количестве, что всерьез раздражали «Водоканал». Норма предельной их концентрации составляет пятьсот миллилитров на литр воды, уходящей в городской коллектор. На хлебокомбинате раньше набегало до двух тысяч. Таки образом «Водоканал» регулярно богател за счет штрафов, доходивших до 700 тысяч рублей в квартал. Поэтому вполне объяснимо то, что это предприятие никоим образом не захотело помочь хлебокомбинату, когда зашел разговор о договоренности с Москвой насчет строительства локальной системы очистки стоков. Впрочем, и без чьей-либо помощи на предприятии новое оборудование было установлено.

«Локальные очистные сооружения мы получили из Москвы. Это было предложение нашего исследовательского специализированного института, при содействии фирмы «НВР Био». При возникшей проблеме — превышение допустимых концентрированных сбросов в городскую канализацию, мы заказали эту установку», - показал Юрий Безус, главный инженер хлебокомбината.

Для этого были выписаны и столичные специалисты. Все проектные и строительные работы обошлись комбинату в один миллион сто тысяч рублей. Четырести из них дал город. Остальное предприятие вынуло из своего кармана. И это все равно было дешевле, чем тащить ярмо штрафов. Но самое интересное то, что согласно постановлению председателя правительства РК, во время проведения строительных работ предприятие имело право не облагаться штрафами. На деле же все было не так. Работники комбината старое поминать не собирались. Система будет запущена — обещали они: «Будет проведены два параллельно анализа. Местные специлисты и московские. Их сравнят между собой. Если они будут всех устраивать по концентрации, то мы подпишем акт выполненных работ, и с этого момента официально будет работать эта установка». На предприятии обещали, что это произойдет от силы дней за десять. И с этого момента хлебокомбинат будет богатеть ежеквартально, пуская свои бывшие «водоканальные штрафы» на развитие.

Камни! Это не только материал для производства произведений искусства, но и их главные герои. В доме куклы Татьяны Калининой открылась выставка, которая так и называлась «Из жизни камней». Автор серии портретов камней — карельский дизайнер Владимир Ваян. В свободное от основной деятельности время Владимир Викторович любил рисовать — портреты, натюрморты, пейзажи. Это была первая персональная выставка художника. Поскольку пространство Дома куклы все же ограничено, для первой выставки Владимир Ваян отобрал лишь часть своих работ, объединив их общей темой: «Я через камень пытаюсь выстраивать какие-то композиции, где камни участвуют как персонажи большого параллельного мира, там возникают разные связи, интриги, диалоги камней. Я их вижу, и эти ситуации присущи нашей повседневной жизни».

Представленные произведения создавались в разные годы во время путешествий по россиийскому и европейскому северу. Самая интересная картина, по мнению автора, всегда та, над которой он работает в настоящее время. А самый интересный камень — тот, который он увидел на Соловках. Ваян написал его, вернувшись из путешествия, по памяти: «Среди большого количества серых, невзрачных, немного жутковатых камней я увидел необычный камень. Он монолитный, но состоит из двух половинок. Одна сторона черная, вторая белая». Многие работы не претендовали на то, чтобы считаться законченными произведениями. Да и саму выставку автор считал рабочей, организованной в первую очередь для того, чтобы узнать — какие ассоциации его камни вызовут у коллег и зрителей.

Таким было 10 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото 26-2.ru)