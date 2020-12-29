Неприятным сюрпризом одарили к празднику петрозаводчан

К Новому году администрация Петрозаводска приготовила горожанам неприятный сюрприз. Не пугайтесь! Это было ровно 20 лет назад. Вспомните, как мы с вами готовились к праздникам два десятилетия назад, и порадуйтесь, что сейчас все по-другому. А тогда с 1 января решили увеличить стоимость услуг «Водоканала». Для населения тариф подняли на 22%, для промышленных предприятий на 55%. Ну вообще-то если безотчетно лить воду килолитрами на улицы в течение многих лет, то когда-нибудь она неминуемо подорожает! Починить течь, причем, сотрудники «Водоканала» почему-то не додумывались.

Итак, в присутствии журналистов, которые тщетно пытались узнать, точно ли поднимут тарифы на воду или нет, представители «Водоканала», департамента по экономике, финансам и ЖКХ, а также мэр Андрей Демин снова заспорили. То, что ценник придется менять, уже не вызывало сомнений, спор вызывал вопрос — на сколько. На непопулярные меры перед праздниками городские чиновники вынуждены были пойти, по словам мэра Петрозаводска, из-за непродуманной экономической политике Минфина РК.

«Если раньше мы могли только предполагать, сколько нам к 478 миллионам собственных доходов добавят дотаций, то сегодня эту цифру вывели — 111 миллионов. И если нам не удастся сегодня добиться от правительства, чтобы эта цифра была изменена в сторону увеличения, то по всей видимости, это не последнее заседание тарифной комиссии в будущем году», - заверил Демин, намекая, что все поползет вверх. Как вы понимаете, в сторону увеличения ничто не поменялось.

Некоторые СМИ поторопились сообщить, что цены на воду взлетят в 2,5 раза. На самом деле горожане стали платить на 22% больше, а предприятия на 55%. Причем, «Водоканал» хотел на свои нужды заложить в бюджете города 145 миллионов. При том, что выделить ему реально могли только 112, то есть на 33 меньше. Экономисты Петрозаводска продолжали подсчитывать все цифры. И только на следующий день мэр, ознакомившись с экономическим обоснованием подписал постановление о повышение тарифов. В любом случае, пока чиновники мутили воду, петрозаводчанам оставалось только волноваться — во сколько в новом веке им обойдется такая простая вещь, как мытая шея.

Особенно перед праздниками увеличивается из-за границы поток корреспонденции. Но то, в каком виде она поступала в Петрозаводск, горожан не радовало. На международный участок Петрозаводского почтамта журналисты проникли в самое сложное время. Перед Рождеством и Новым годом поток корреспонденции из-за рубежа резко увеличивался. Уже в ноябре количество отправлений возрастало на 60%. А к декабрю — в 2-3 раза. Но часто вид писем и посылок не радовал тех, кто их получал. Конверты порванные, измятые. Наши горожане винили в этом российскую почту. Но наши почтовики утверждали,что они тут не при чем. Дескать финны сами у себя так безобразно сортируют письма.

«У них механизированная обработка писем, - пояснила Татьяна Ивонина, начальник отделения почтамта Петрозаводска. - И перевязка этих писем получается нестандартной. То есть большие и маленькие в одной пачке идут. Поэтому при транспортировке, в мешках, эти письма под своим весом получается, что рвутся».

А если вы получили из Финляндии посылку в разорванной упаковке, то опять таки не вините российских почтовиков. Они утверждали, что ваш друг решил сэкономить на оберточной бумаге. И отправление просто не выдержало транспортировки.

«Если большая посылка в один лист бумаги завернута, то, конечно, она не выдержит. И приходит к нам уже в рваном виде. Такие посылки мы оформляем актом. Даже если незначительный вес нарушен, мы всегда составляем акты. Подписывает таможня. Проверяем обязательно! Не только посылки, но и мешки, которые приходят к нам под пломбами», - поясняла Татьяна Ивонина.

Задерживалась в эти дни и почта из стран дальних — Израиля, Германии, Швеции, даже Тайваня. Но тут петрозаводские почтовые структуры ничего точно поделать не могли, ведь эту корреспонденцию сортировали не у нас. Эта почта шла через Санкт-Петербург или Москву и задерживалась при обработке. Но будьте уверены, вы свою посылку получите, если она дошла до Петрозаводского почтамта. Наши почтовики это гарантировали.

Таким было 29 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото sudak.me)