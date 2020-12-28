Дедушка Мороз просил милостыню на улицах Петрозаводска

Уже за неделю до праздников город был украшен, везде проходили праздничные утренники, и волшебники в красных шубах так и шмыгали по улицам, успевали там и сям. Но вот тому Деду Морозу, которого повстречали журналисты в центре Петрозаводска, явно не повезло. Он просил милостыню. По всей видимости, голодно жилось в те годы не только обычным гражданам, но и Дедам Морозам. Один из них искал деньги, чтобы уехать в Лапландию. Кстати, он был очень необычный — шуба у него была желтая, как лимон. Стоял он со своей Снегурочкой около универмага «Карелия-маркет», и поздравлял всех прохожих с наступающим Новым годом. Они объясняли свое тяжелое положение — надо ехать, а денег нет. Как у профессионального нищего, у дедушки висела табличка на груди: «Еду из Таджикистана к брату в Лапландию. Помогите, кто чем может!» Сколько нужно на билет, дед Мороз и сам не знал, сообщил, что он «человек вне денег».

Эта парочка в целом гораздо больше была похожа на Кота Базилио и Лису Алису, нежели на новогодних волшебников. Шутили они тоже не очень достоверно: «Отобрали документы в милиции. Избили. Мешок с подарками изъяли. И теперь нам нужно денег, чтобы добраться до границы хотя бы, дать взятку чиновнику в МИДе, чтобы выдал визу. Еще что-то, мне объясняли, но я уже не помню. Видимо, придется добираться на лыжах самостоятельно». Надо сказать, что сердобольные петрозаводчане помогали им, чем могли. За полчаса на билет до Лапландии собрать не удалось, конечно, но на один скромный обед для парочки хватило. Петрозаводчан «волшебники» от души благодарили и обещали навалить снегу на праздники. А по-настоящему в костюмах были не самозванцы, а журналисты из газеты «Комсомольская правда», которые ставили эксперимент и наверняка потом написали о результатах в статье. Редакция газеты решила проверить, насколько отзывчивы окажутся горожане. В своих ожиданиях журналисты не обманулись. А на собранные пожертвования выпили горячего кофе с пирожками, потому что замерзли на улице.

По статистике медиков Петрозаводска, примерно 2-3 человека в месяц поступают в больницы с переломами после падения с высоты. Во всяком случае такие цифры были актуальны ровно 20 лет назад. Чаще это происходило по вине самих пациентов, которые разгуливали по балконам в нетрезвом виде. Подобные травмы на производстве случаются гораздо реже. Однако 20-летний герой следующего сюжета попал в больницу, упав с крыши, которую сам и ремонтировал. Для Дениса Вороного, студента четвертого курса ПГС, общежитие на Белорусской, 15 было родным домом. И надо же такому случится, что благодаря именно этим стенам, а точнее — крыше — он попал в больницу, в которой ему пришлось провести 2,5 месяца.

Утром 6 декабря, Денис, подрабатывающий плотником, пошел на работу, то есть на крышу общаги. «Мы уже дошли до андулина, то есть кровельные работы выполняли. Был немножко снегопад и приморозило. И я съехал», - рассказывал Денис Вороной, лежа на больничной койке. Его пытался удержать его товарищ, но Денис узнал это уже по рассказам: «Ничего не помню. Как поехал — все. Меня отключило. Поэтому так хорошо приземлился! С Божьей помощью».

Приземлился Денис с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами костей таза и ребер и травмой живота. Врачи «Скорой» в тяжелом состоянии привезли его в нейрохирургию Республиканской больницы. Его товарищ попал в железнодорожную больницу. И лечился еще дольше, чем Денис — 4 месяца.

«Что касается производственных травм, связанных с падением с высоты, то они бывают достаточно редко. На моей памяти, за последние лет пять это первый случай», - сообщил Борис Колмовский, заведующий отделением нейрохирургии РБ.

Обычно в лечебных заведениях пациентов, падающих с большой высоты, называют «выпаденцами». Чаще всего они поступают с больницы с сопутствующим диагнозом — алкогольное опьянение. «Сидели, гуляли. Открытые окна. На подоконник. Координация потеряна. Особенно, когда алкогольное опьянение. И просто вываливаются из окон», - заявил Анатолий Гурьев, ординатор травматологии БСМП. В городской больнице таких случаев было много — 2-3 в месяц. Пациенты после множественных травм лечатся годами. Это те, кому повезет. Бывает, что «Скорая» сразу констатирует летальный исход. Но приходилось врачам видеть и тех, кто «в рубашке родился».

Травматолог Гурьев припомнил: «На моей практике было такое. Падение с пятого этажа для девушки окончилось ушибами». Нейрохирург Колмовский поддержал коллегу: «Молодой человек делал стойку на балконе четвертого этажа или пятого, я уж не помню. Сорвался и упал летом на кусты, которые росли рядом с домом. И кроме того, что он был весь ободран об эти кусты, у него практически ничего не было!»

Но у Дениса и его друга случай особый — травма производственная (такие отслеживались специальной комиссией). А значит, руководители фирмы должны волноваться об их здоровье. И технике безопасности остальных. В больницу начальники пришли. «Поинтересовались о здоровье, - рассказал Денис. - Узнали, как я себя чувствую». Оплатить лечение и расходы, со слов пациента, его начальники не предложили. Сам Денис из Воркуты. Навещать его приехала мама, что, естественно, потребовало расходов. Но Денис был счастлив уже тем, что они с другом остались живы. Жаловаться и винить кого-то в том, что с ним случилось, он был не намерен. Он припомнил, что с техникой безопасности его знакомили, и где-то он, кажется, расписывался. Но инженер по технике безопасности, приходивший к нему, чтобы составить акт о несчастном случае на производстве, по словам Дениса, ругал и начальство и подчиненных фирмы за то, что плохо исполняют указания. У врачей статистика шла в разрез с русским «авось». Доктор Гурьев улыбнулся: «Знал бы, где упадешь — соломки подстелил. Но ведь так не бывает».

Таким было 28 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото osnmedia.ru)