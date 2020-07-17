Квартирные воры в Петрозаводске напрасно крали шубу и бутылку бальзама

Сотрудники Вневедомственной охраны ровно 20 лет назад раскрыли кражу личного имущества. И не было бы в этом ничего особенного, если бы сообщение от потерпевших о краже не пришло на сорок минут позже того, как воры были задержаны.

Вообще, наши доблестные милиционеры то и дело раскрывали грабежи и кражи, которые иногда были связаны с чем-то неожиданным, либо смешным. То кандидаты в депутаты ларьки взламывают в поисках сигарет, то злоумышленники с места преступления необычным образом сматываются. А тут нежданно-негаданно, 9 июля в полпятого утра автопатруль Вневедомственной охраны, проезжая по Лососинскому шоссе, наткнулся на двух злоумышленников. У одного в руках была большая черная сумка. У второго — какие-то приборы. Впоследствии оказалось, что в руках у него был принтер.

Увидев милицию, молодые люди бросились бежать. Но от правосудия так легко не уйдешь. Один из них был сразу задержан на территории кооперативных гаражей. Сумку он выбросил по дороге. Ее по пути следования обнаружил доблестный патруль. В сумке были шуба, утюг, бутылка бальзама и другие, не менее полезные мелочи. Минут через сорок после задержания в Древлянский отдел милиции обратилась женщина, заявившая о краже из своей квартиры. Уже не трудно было догадаться, кто совершил это преступление. Нанесенный ущерб составил 39 тысяч рублей (для сравнения: зарплата бюджетника была на уровне полутора тысяч рублей в месяц). Второй грабитель был задержан спустя два часа у себя на квартире. А за час до этого происшествия этот же экипаж раскрыл грабеж на набережной Онежского озера. Раскрытие преступлений автопатрулем Вневедомственной охраны отличались, как видно, не только качеством, но и количеством.

Не так давно в нашей рубрике мы рассказывали о трагедии, случившейся в агрокомплексе имени Зайцева в июне 2000 года, где на практике погиб 16-летний подросток. В правительстве был создан координационный совет по охране труда, на котором обсуждалась ситуация с производственным травматизмом по республике в целом, а также и этот конкретный случай.

В 1999 году в Карелии в различных отраслях промышленности погибло 29 человек. В 2000 за шесть месяцев уже 17. На предприятиях сельского хозяйства был по-прежнему самый высокий уровень травматизма. Печальные цифры заставили власти всерьез заняться этой проблемой. Выяснилось, что на мероприятия по охране труда затрачено около двух миллионов рублей. Постоянно проводились проверки и раздавались предписания. Однако ответственные руководители предпочитали отмалчиваться, надеясь, видимо, на авось.

«Всем руководителям предприятий направляются письма с указанием устранения выявленных нарушений и недостатков в установленные сроки. Несмотря на это многие руководители предприятий не считают нужным дать ответ о принятых мерах», - доложил Сергей Саханчук, начальник управления охраны труда РК.

Впрочем, одному предприятию республики дать ответ пришлось не только министерству труда, но и прокуратуре. А именно в агрокомплексе имени Зайцева в течение месяца уже погибло двое человек. Директор акционерного общества на совете отчитывался о мерах, принятых в связи с этим дело. Было решено, что этих мер явно недостаточно.

«У хозяйства на сегодняшний день имеется нормативно-техническая документация, но по ряду работ отсутствуют инструкции по этим видам работ», - пояснил Казимир Тагиров, тогдашний директор ОАО «Агрокомплекс им.Зайцева».

Пока в агрокомплексе решили ограничиться тем, что после первого трагического случая главный механик и главный агроном заплатили штраф. А инженер по технике безопасности получил строгий выговор. После второго случая строгий выговор получили все. А инженера по технике безопасности сняли с должности. Тем временем, кто какого наказания достоин, рассудит прокуратура и суд. Вообще же Карелия занимала 43-е место по уровню травматизма среди регионов России.

Таким было 17 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.