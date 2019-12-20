Петрозаводский кандидат в депутаты попался на краже со взломом

На днях мы уже писали о сенсационном заявление министра внутренних дел республики Игоря Юнаша об участии в выборах в Петрозаводский городской совет кандидатов, так или иначе конфликтующих с законом. Это было ровно 20 лет назад. И вскорости его слова получили свое подтверждение. Например, пресс-служба УВД рассказала о задержании милицией за злостное хулиганство представителя движения «Русское национальное единство» (ныне запрещенное на территории России — прим.ред.) Матвеева, который тоже был кандидатом в депутаты Петросовета. А дальше было еще интереснее!

Утром за попытку проникновения в коммерческий ларек нарядом милиции был задержан еще один кандидат. Сотрудник УВД пояснил: «Молодой человек, оказался это Гашков Олег Васильевич. Он был доставлен в Центральный ГОВД. Впоследствии выяснилось, что он является в настоящий момент помощником депутата Государственной Думы Егора Соломатина. Баллотируется в депутаты Петросовета». Очевидно, таким образом он хотел пополнить свой предвыборный фонд, — пошутили в УВД.

Правда, находчивый кандидат выдвинул свою версию случившегося: «Я задержан по подозрению в ограблении ларька. Находился в ларьке в тот момент, когда меня задержали, я был по таким обстоятельствам: я хотел предотвратить кражу вещей с ларька. То есть преступник был там же в ларьке, но преступнику удалось скрыться. И поэтому задержали меня». Участвовавшие в операции милиционеры рассказали: «Мы блокировали ларёчек. Осветили внутри фонариком. Увидели внутри молодого человека, который метался по палатке, пытался спрятаться, скрыться. На вопросы «как он здесь оказался, что он тут делает» объяснить ничего не смог. Нес чушь всякую, бессвязная речь». Хозяйка, которая поспешила в ларек, пояснила: «Я даже не могу сказать, каков ущерб. Даже приблизительно. Вот эта вся полка была с сигаретами, они в основном импортные. И до потолка». К полудню, взвесив все «за» и «против», Олег Гашков написал явку с повинной, где признал, что пытался обворовать коммерческую палатку. Как выяснилось, ранее Гашков уже дважды привлекался за кражи к уголовной ответственности.

А вот еще одна история, которая отдавала чем-то нехорошим. В конце 90-х несколько лет в Петрозаводске действовала сеть магазинов «Бонтон» (кстати, тогда она оказалась замешанной в истории, когда у нашего знаменитого ликероводочного завода ПЛВЗ «Петровский» отобрали фирменное название их известной водки «Петровская слобода»). За это время количество входящих в нее торговых точек увеличилось до двух десятков. Они были открыты во всех районах города. И петрозаводчане к ним уже привыкли. Тем не менее, у наиболее внимательных горожан периодически возникали вопросы по поводу деятельности этого предприятия. Благодаря огромному баннеру практически первое, что узнавал очередной гость столицы Карелии при въезде в город, это то, что в нем действуют почти 20 магазинов, объединенных под общей вывеской «Бонтон». Как заметили наблюдательные зрители, на вывесках со знакомым красно-синим логотипом в разных районах города появились имена новых владельцев. Где-то ООО «Сократ» (Ригачина, 27), а в другом магазине глядь — уже ООО «Продэкс» (Ригачина, 27). Эти перемены не заслуживали бы особого внимания, если бы не ряд обстоятельств. Во-первых, у этих новых владельцев старых магазинов один и тот же адрес и общий телефон. Во-вторых, над набранным мелким шрифтом названиями всевозможных ООО по-прежнему красовалось привычное слово «Бонтон». В-третьих, как известно, эта фирма в течение нескольких лет являлась официальным представителем ликероводочного завода «Петровский», что, впрочем, не помешало ей ввезти в республику партию водки «Петровская слобода», произведенной в Подмосковье. Первыми, кстати, на эту водку с фирменным карельским названием, но чужеродным адресом обратили внимание тоже обычные петрозаводчане. У них возник вопрос: разве выгодно представителю ПЛВЗ заполнять карельский рынок чужой водкой, да еще и названной так же, как местная?! Должность генерального директора «Бонтона» занимал тогда Иван Николаевич Романов (тот самый, который сначала стал депутатом Законодательного Собрания Карелии, и которого в 2016 году приговорили к большому сроку заключения). Его заместителем был Евгений Васильевич Твердовский. Достоверно стало известно, что оба эти господина учредили как минимум два предприятия, ставших новыми владельцами бонтоновских магазинов. Они же являлись и учредителями остальных фирм, на которые зарегистрированы магазины сети «Бонтон». В общем, история весьма запутанная и вызывающая массу вопросов. Например: осталось ли от фирмы «Бонтон» что-нибудь, кроме названия? Или каким образом предприятиям под этой вывеской удавалось так долго то, что не удавалось больше никому в городе — а именно: регистрироваться под одним именем, а ценники оформлять на другое. При этом двери магазинов украшать и тем, и другим названиями. Владельцы любого другого магазина говорили, что в Петрозаводске долго так не проторгуешь: городские власти строго следили в те времена за выполнением правил торговли и сурово карали провинившихся.

Таким было 20 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 1999 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.