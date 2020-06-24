В обход всех норм подростка отправили на опасные работы, где он погиб

Ужасная трагедия случилась ровно 20 лет назад в Карелии. В Шуе прошли похороны 16-летнего Евгения Ходишева. Молодой человек погиб, попав под вагон с комбикормами, разгружать которые в обход всех правил безопасности он был поставлен главным инженером агрофирмы имени Зайцева.

В июне профессиональные училища Петрозаводска обычно заключали договоры с предприятиями, на территории которых студенты ПТУ проходили производственную практику. Агрокомплекс имени Зайцева в пригороде Петрозаводска на 2000 год принял пятерых практикантов, обязуясь предоставить им работу по их будущей специальности. Как правило, это профессии сварщиков, токарей, монтеров сельскохозяйственных машин. Но зачастую подростков используют на других работах, не имеющих никакого отношения к их будущей профессии. Например, на разгрузке железнодорожных вагонов с комбикормами для скота. Именно на этих работах и произошла трагедия, в результате которой один из подростков погиб.

Женя Ходишев вместе с Костей Павловским по распоряжению мастера открывали люки на вагонах. Когда открылись нижние люки, подростков просто засосало в воронку из 62 тонн кормов. Их криков о помощи в шуме тракторов никто не услышал. Находясь на лечении в больнице Костя рассказал: «Пытались вылезти, ничего не получалось. Я одной рукой за лестницу схватился, держался, но все равно засасывало туда, вниз. А другой рукой от его лица отгребал корма, чтобы он мог дышать. А потом и меня засыпало сверху». 16-летний Женя погиб, а Костю с трудом удалось спасти. Работа на разгрузке комбикормов по Трудовому законодательству считается опасной для жизни. Даже взрослое население должно допускаться на эти работы после прохождения инструктажа по правилам безопасности.

«На сегодняшний день существует единый закон Российской Федерации, в котором запрещено применение труда молодежи, не достигших 18 лет, на разгрузку особо опасных грузов. Коротко и ясно. А это особо опасный груз — пылевидные, сыпучие грузы», - заявил Анатолий Военушкин, государственный инспектор Федеральной инспекции труда по РК.

По словам Кости Павловского, работы эти были принудительными. Их добровольного согласия никто не спрашивал, хотя по 120 рублей заплатить обещали.

«Мы не хотели идти на разгрузку вообще. Хотели остаться в гараже в совхозном. Вообще, нас отправлял главный инженер совхоза», - пояснил пострадавший.

Родители Кости и Жени (также работники Агрофирмы), узнав о привлечении их детей на опасную разгрузку кормов, были против, о чем заявили как своим сыновьям, так и администрации предприятия. «Когда я узнал об этом, я сыну категорически запретил», - подтвердил Павловский-старший.

«Ну кто мы для них? Мелкая сошка... И вот теперь — пожалуйста. У меня 16-летний ребенок лежит в гробу», - сказала Елена Ходишева, мама погибшего мальчика. По предварительному заключению государственного инспектора по охране труда, который возглавил комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, администрация совхоза (в лице главного инженера и директора комплекса) нарушила закон, послав подростков на эти работы. Главный инженер агрокомплекса, впрочем, отрицал свою причастность к трагедии. Хотя за два последних месяца это был уже третий несчастный случай на его производстве, причем, второй смертельный. Объяснил привлечение детей на работы нехваткой рабочих на разгрузке именно железнодорожных грузов. Хотя после гибели подростка совхозные кадры на это тут же нашлись. После решения комиссии материалы были направлены в транспортную прокуратуру, которая и решала, стоит ли возбуждать уголовное дело, есть ли в произошедшем состав преступления.

В те дни ровно 20 лет назад на набережной вели монтаж новой скульптуры из города-побратима Нойбранденбурга. Автор памятника, который называется «Под одними звездами», немецкий скульптор Райнер Кессель сам взял в руки лопату и вместе с работниками «Монолитстроя» устанавливал свое детище. Традиция дарить ко Дню города жителям Петрозаводска памятника от побратимов сохранилась. В 2000 году на набережной, как всегда, собиралась появиться новая скульптура. Ее центральный фрагмент — это тяжеленный лист нержавейки (960 килограммов), сваренный работниками «Петрозаводскмаша» с нанесенной на него картой звездного неба. Смысл послания был таков: если прийти сюда в День города и усесться на специальный камень ровно в полночь, вы окажетесь почти в другой стране. Над вами раскинется звездное небо Нойбранденбурга. Кусочек неба своей страны привез к нам скульптор из Германии Райнер Кессель. Он решил, что в День города жители Петрозаводска смогут побрататься с немцами еще крепче, посредством астральной связи, и перенес расположение созвездий над своей Родиной на нашу набережную: «Это символ дружбы между людьми двух городов. Символ того, что мы живем в одном мире, над нами одно небо и мы должны дружить». Райнер не только создал проект памятника, но и не погнушался трудом на свежем воздухе, лично окучивал камни, разравнивал песок и месил цемент вместе с новыми коллегами из «Монолитстроя». Международная бригада понимала друг друга с полуслова, тем более что работники признались, что немецкий язык учили когда-то в школе. Что позволило строителям четко произнести фразу на немецком: «Дайте, пожалуйста, сигарету». Шутка ваятелю из Германии понравилась. Как, впрочем, и все то, что окружало его в последние дни.

«Я здесь впервые. У вас хороший город. Красивый вид на озеро и замечательная природа. Работать здесь и отдыхать — одно удовольствие». Райнер также высоко оценил и работу своих коллег, которым его проект пришелся по сердцу. Он им нравился больше, чем скульптура из другого германского города — Тюбингена, который подарил нам «нержавеющий лес». Кстати, там уже был установлен ответный знак дружбы. А в Нойбранденбурге еще не был. Но мы братались с городами Германии, когда она была разъединена на две части, а вот потом соединилась в одно государство, и Райнер так и не дождался визита карельских скульпторов к себе в гости. Но направление, в котором нужно двигаться, он все же на всякий случай обозначил. На площадке, засыпанной каменной крошкой, протянулась стрела, указывающая путь на родину немца.

Таким было 24 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.