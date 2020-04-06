Алмазы и золото — ученые обещали, что их будут добывать в Карелии

В начале апреля в России отмечают День геолога. Промышленные разработки полезных ископаемых в Карелии начались в конце 1940-х годов, когда было создано Северо-западное геологическое управление. Двадцать лет назад в основном у нас добывали железную руду. Но это далеко не все богатства, что таят недра Карелии. Давно специалисты уверяют, что когда-нибудь на промышленные рельсы будет поставлена добыча хрома, золота и алмазов. Ежегодно кто-нибудь об этом вспоминает, но разработка в промышленных масштабах все никак не идет. Наверное, все же этих богатств немного.

В 2000 году добыча железа составляла 90% от всего того, что давала Карелии горнодобывающая промышленность. Однако, как заверили геологи, нам еще только предстоит понять, в какой богатой республике мы живем. К сожалению, в конце 90-х геолого-разведывательная отрасль переживала вместе со всей страной тяжелый экономический кризис. Исследование месторождений и оценка их рентабельности — дело затратное. Тем не менее, работа велась, и можно было говорить о ее конкретных результатах.

«В самое тяжелое время мы не опускали руки, занимались работой, приносили что-то новое», - пояснил В.П.Михайлов, главный геолог республики. Так, например, за три года до этого геологи оценили самое крупное в Карелии месторождение золота. Уверяли, что недалек тот день, когда Беломорский район станет вторым Клондайком. А вот в Заонежье делать деньги можно будет на добыче алмазов, так как именно там была открыта первая в Карелии алмазоносная кимберлитовая трубка. В Пудожском районе велась оценка возможностей промышленной эксплуатации хромовых залежей.

«Введение в строй хромовых руд — это как еще одна Костомукша. Там добыча будет, конечно, меньше, чем в Костомукше, значительно меньше по объемам руды, но и стоимость хрома другая совершенно», - заявил главный геолог. Надо добавить, что после распада Советского союза в России своего хрома не осталось. И на удачу именно в нашей республике нашлась своя база и стратегический резерв хромовых руд. Заказ на их разработку карельские геологи ждали уже в 2000 году. Кто знает, начали ли у нас добывать хром? Пишите в комментариях!

Новости 03.03.2000 №6

60 лет отметит в этом году одно из крупнейших предприятий города — Акционерное общество «Петрозаводскмаш». Ровно 20 лет назад журналисты отправились снимать репортаж о его подразделении, которое тоже отмечало юбилей в 2000 году: тогда 35 лет исполнилось ремонтно-инструментальному цеху этого завода (сегодня — 55 лет — поздравляем!) Наш город украшают памятники и фонтаны, которые когда-то были изготовлены в этом цеху. Лучше всего смотреть на этот цех с высоты птичьего полета. Это стало возможным благодаря специальному крану, который перевозит от станка к станку пудовые детали. Кататься на таком кране гораздо интереснее, чем на Колесе обозрения. Но это удовольствие доступно далеко не всем специалистам этого цеха. Без тяжелого машиностроения ни одной стране не обойтись. Наш «Петрозаводскмаш» был известен и в России, и за рубежом. Цех-юбиляр чуть моложе завода. На тот момент в нем трудилось 146 человек, большинство из которых пришли на завод, окончив техникум, и за эти годы стали высокопрофессиональными специалистами. В среднем у каждого за плечами уже было по 25 лет стажа. Но были и такие, кто видел зарождение Тяжбуммаша. Заслуженный машиностроитель России Иван Башкирцев был внесен в энциклопедию Карелии, которую собирались выпустить в скором времени. Старший мастер Михаил Климов проработал в цеху 35 лет: «Тот коллектив, которым я сейчас руковожу, а это участок приспособлений, очень боевитый. Это замечательные ребята. После окончания техникума, училища, создался тот коллектив, костяк которого сейчас работает здесь». Вся жизнь этих людей связана с заводом. И как бы не было тяжело переживать эпоху рыночных отношений, никто здесь не помышлял о смене места работы. Кадры по-прежнему решали все.

«Коллективизм, поддержка друг друга, взаимозаменяемость, взаимопомощь, - это замечательные качества», - хвалил своих людей Михаил Климов. «Спады в производстве были, но сейчас у нас завод пошел на подъем, и сейчас у нас уже полностью портфель заказов на 2000 год обеспечен», - уверяли в руководстве. Цех в те годы тесно сотрудничал с другими фирмами, с другими заводами. Изготавливал множество наименований оборудования и оснастки. Жители столицы Карелии знакомы с работой цеха по Студенческому фонтану и фонтану Экспоцентра, памятникам на набережной. Сами же работники считают, что их вотчина на «Петрозаводскмаше» — одна из основных.

«Инструментальный цех — это, пожалуй, основа всего. Без нас не измерить, не изготовить», - заверил мастер. «Завод обеспечен бумагоделательным оборудованием не только на свою страну Россию, но и на страны зарубежья. Выполняем заказы и австрийской, и финской компаний», - говорили руководитель завода. Будучи еще молодым (ведь 35 лет для машиностроения — это не возраст), завод благодаря своим работникам добился заслуженной славы.

В 2000 году республика отмечала много торжественных событий (например, 80-летний юбилей республики). В числе прочего — образованный 1940-ом году Карело-финский, а ныне — Петрозаводский государственный университет отметил свой 60-летний юбилей. То есть сегодня мы поздравляем ПетрГУ 80-летием! Ура!Эту дату праздновали и факультеты-ветераны ПетрГУ. Физико-математический — один из них. Ровесник университета, постепенно развиваясь он настолько вырос, что в конце 80-х был преобразован в два факультета: математический и физико-технический. За эти годы открылось множество специальностей, на которых обучалось гораздо больше студентов, чем раньше.

По словам тогдашнего ректора Виктора Васильева, данный факультет для столичного университета — то же самое, что для России физика и математика: «Это основные естественно-научные направления, которые определяют уровень интеллекта общества. Это мое мнение, поскольку я каким-то образом отношусь к этому тоже. Ну а отсюда — и благосостояние государства, и общества». Люди, влияющие на развитие общества, до того, как получить гордое звание физика или математика, естественно были студентами. И те, что собрались в зале театра на праздник, в разные годы заканчивали наш вуз. По признанию преподавателей, студент, который учился на 20-30 лет назад раньше, и студент сегодняшний по духу похожи.

Разница лишь в том, что нынешний лучше вооружен информационными технологиями. А прежний — лучше подготовлен экспериментально. А вот отличие физиков от лириков — в логике мышления: «Студент физико-математического факультета, вообще любой точной науки, отличается именно тем, что мысль у него точная, организованная, не лишенная лиричности, порывов поэтических, но все это он выражает в рамках очень точных формул, очень точных соотношений, все взвешенно, все аккуратно». На рубеже веков есть повод подвести некоторые итоги. И наметить новые планы. Учитывая опыт и знания преподавательского состава, а также любознательность и активность студенчества можно рассчитывать на светлое будущее.

Таким было 6 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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