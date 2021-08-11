Умирающую деревню Карелии сумели «оживить» картошка и кролики

В Карелии 20 лет назад было немало умирающих деревень, которые постепенно парламентарии вычеркивали из списка населенных пунктов республики. Пряжинские бизнесмены были готовы возродить одну из них на территории своего района. На берегу богатого рыбой озера Перозеро когда-то стояла небольшая карельская деревня Гуркойла. По переписи 1873 года в ней на двух дворах проживали пятеро мужчин и одна женщина. Но место заселялось быстро. Широкие, удобные для выпаса поля, близость к тракту на Петербург привлекали в эти места людей. «В 1905 году здесь насчитывалось 16 человек. Но эти 16 человек имели в хозяйстве 10 лошадей, 15 коров, 54 единицы прочей живности, активно занимались сельских хозяйством», - рассказал Сергей Глазунов, заведующим подсобным хозяйством «Гуркойла».

И даже крутые времена на заре советской власти не остановили рост деревни. В 1933 году население Гуркойлы составляло уже 133 человека. Жили небогато. Но, как говорят старожилы, кожевенное производство деревни славилось на весь Пряжинский уезд. Началом вымирания Гуркойлы можно, вероятно, считать события Зимней войны и войны Великой Отечественной. В начале 2000-х в этих краях находили останки погибших в боях и ржавое вооружение. Когда деревня прекратила свое существование, точно сказать не мог никто: «В переписи 1958 года, в справочнике мы не встретили, необходимо обратиться более глубоко к архивным материалам. Надеемся, что нам поможет архивное управление».

К 2000 году не осталось и фундаментов домов. Не сохранилась и прекрасная часовня у озера, которую строили всем миром. Стоял лишь домик фермера. Он, не выдержав борьбы с государством, несколько лет как покинул те края. Зато холдинг «Алви», который считался самым богатым в Пряжинском районе, обратил внимание на это местечко. Появилась идея возродить здесь крестьянские подворья. В 2001 году в Гуркойле уже вовсю поспевал картофель, планировали собрать около трех тонн. Появилась и кролиководческая ферма. Кстати, кролики жили не только в клетках, но и на большом острове. Там они практически сжились с дикой природой.

«Помимо кролиководческой фермы планируется также содержание коров, содержание водоплавающей птицы, фазанов, товарное рыбоводство, пчеловодство», - обещал Глазунов.

В 2002 году планировали начать строительство жилья. Желающих перебраться в эти края было предостаточно. Главное, как считали организаторы, построить дорогу и провести в деревню электричество, которого там отродясь не было. А пока три с половиной километра от основной трассы приходилось преодолевать на «Нивах». Только джипы могли выдержать все ухабы лесной дороги. К осени наметили построить нормальную грунтовку. Это обошлось «Алви» в полмиллиона рублей. Еще столько же предстояло заплатить за подведение сюда электроэнергии. Руководители холдинга надеялись вернуть вложенные деньги, поэтому приглашали в Гуркойлу рыбаков, охотников, просто туристов. Для них собирались строить специальное жилье. Планы были рассчитаны, по самым скромным подсчетам, лет на пять-шесть, и это при условии, если в нашей стране в очередной раз что-нибудь не изменится, осторожно сказал журналист. А так как мы знаем, что с 2001 года у нас изменилось многое, то будет интересно узнать у жителей Пряжинского района – удалось ли возродить деревню Гуркойла? Пишите в комментариях!

Прокуратура республики заинтересовалась фактом загрязнения Онежского озера мазутом. Дело было передано из Петрозаводской прокуратуры в отдел по расследованию особо важных преступлений. Дело передали в связи с его особой важностью по указанию прокурора республики. Следователи пытались установить источник загрязнения. Рассматривалось несколько версий. По неофициальным данным, их было три. Первая, на которой настаивал комитет по природным ресурсам: мазут попал в воду из очистных сооружений «Экотек-Росика». Вторая – мазут вылился из проходившего мимо танкера. Третья – загрязнение произошло по вине какого-либо промышленного объекта, находящегося в прибрежной зоне. Следственная группа приступила к рассмотрению всех трех.

«Прежде всего это следственные действия, - заявил старший следователь прокуратуры РК Павел Гравченков. – На сегодня проведено уже три осмотра места происшествия с участием различных специалистов. Отобраны пробы грунта и воды. Будут проводиться экспертные исследования. И допрос свидетелей, само собой». Следствие длилось долго, все надеялись, что виновный будет установлен и понесет наказание.

Иногда мазут – враг. А иногда – друг. В некоторых районах Петрозаводска ждали его как манны небесной. Ключевую, например, опять лихорадило. Поползли слухи, что район снова может остаться без горячей воды и тепла. Не первый год Ключевая оказывалась в положении «крайнего». Счастливые времена, когда люди могли бесперебойно пользоваться горячей водой, ушли в далекое прошлое. Администрация города пыталась исправить положение. В начале лета был разыгран тендер на поставки мазута между несколькими фирмами.

В результате банковские гарантии получила фирма «Эко-ресурс», обязавшаяся поставить в Петрозаводск девять тысяч тонн мазута. Мазут должен был храниться на заводе «Авангард» и отапливать Ключевую. Своих обязательств фирма так и не выполнила. Более того – «Эко-ресурс» ушел в подполье. «Мы не можем их найти, к сожалению. Они не выходят на нас, - заявил Валерий Петровский, и.о. генерального директора завода «Авангард». – Но мы слышали, встречались с представителями мэрии, что тендер разорван в связи с непоставкой своевременной мазута». Власти города опять наступили на те же грабли. Выход из положения был один: заключить соглашение по поставкам мазута с другими фирмами. И опять под банковские гарантии. Но уже по цене, намного превышающей прежнюю. То есть за каждую тонну мазута приходилось переплачивать около 800 рублей.

Вопрос стоимости мазута жителей Ключевой мало волновал. Люди переживали лишь о том, чтобы не было перебоев в подаче тепла и горячей воды в их квартиры. Успокоить народ пытался директор «Авангарда»: «Мы подписали договор с ПТС, на днях тысяча тонн от Предприятия тепловых сетей должна прийти. Я бы не сказал, что это капля в море, это позволит начать отопительный сезон». В зимний период руководство «Авангарда» обещало, что согревать людей будет не только любовь.

Таким было 10 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.