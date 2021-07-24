Когда двести тонн мазута всплыли в Онего, прокуратура возбудила дело

В Петрозаводске ровно 20 лет назад начались работы по уборке берега от мазута. Мы уже рассказывали о тогдашней экологической катастрофе. На берегу Онего с инспекционной поездкой побывали заместитель председателя правительства Борис Житний и главный спасатель Карелии Николай Федотов.

Комиссия по-новому оценила количество нефтепродуктов в озере. Выявили около двухсот тонн вместо пятидесяти, как сообщалось ранее. Работы по очистке акватории велись силами специального отряда МЧС и отделением солдат специальной бригады в двух местах — на территории, прилегающей к нефтебазе, и в районе кольца очистных сооружений.

Замедляло темп уборки отсутствие специальной техники, предназначенной для вывоза мазута.

«Работа определенная уже проводилась, но результат, конечно, почти близкий к нулю, - признал Борис Черемисин, специалист «Водоканала». - Потому что все лежит внизу, очень большие сгустки, десятки тонн, возможно, лежат. Постепенно выплескиваются. Здесь, видимо, надо принимать кардинальные решения». В день, когда снимали этот репортаж, было убрано около двух тонн (две тонны и двести — чувствуете разницу, да?). На сколько затянется ликвидация последствий утечки, никто не мог точно сказать. По крайней мере, предоставлять технику для вывоза отходов никто не торопился. Так же как не спешили и с объявлением Чрезвычайной ситуации, хотя скоро природу спасать уже будет поздно — предупреждали экологи. Заодно начали исследовать грунт под нефтебазой: вблизи берега вырыли шурф, в котором обнаружена лужа нефтепродуктов.

По мнению специалистов комитета по природным ресурсам, таких «подземных вод» из мазута, бензина и солярки там было около тысячи тонн литров. Было ли это причиной загрязнения — должно было выяснить следствие. Республиканская прокуратура по факту загрязнения нефтепродуктами акватории Онежского озера возбудила уголовное дело.

В Петрозаводске обещали открыть центр для участников боевых действий в горячих точках. Аналогов такой организации в России тогда не было. В Карелии в те годы было около шести тысяч молодых людей, которые участвовали в боевых действиях в различных горячих точках.

«Ребята возвращаются с войны с нарушенной психикой. И страдают не только они, но и их семьи. Как бы эта война для них не заканчивается. Это все очень страшно и печально. Что ребята выполнили свой долг перед Отечеством, перед нами. А общество их не востребовало, когда они вернулись с войны», - пояснил Анатолий Поляков, руководитель инициативной группы по созданию центра.

Участникам боевых действий было сложно самостоятельно бороться с психологическими травмами. Поэтому ряд общественных организаций объединились вместе, чтобы создать реабилитационно-информационный центр. Работы начались еще в январе 2001 года. Большую помощь оказала администрация города Петрозаводска. Идею поддержали военный комиссариат и министерство социальной защиты. Новый центр расположится на улице Мичуринской, 9. На втором этаже здания должны были открыть временный приют для беженцев из горячих точек. В реабилитационно-информационном центре планировалось несколько структур: юридический и психологический комитеты, а также комитет по работе с молодежью, который займется работой с трудными подростками. Также и круглосуточный телефон доверия обещали. Однако долго решались проблемы с финансированием проекта. К сожалению, все делалось на голом энтузиазме активистов. Но они надеялись, что их идея будет поддержана чиновниками, и центр начнет работу в январе 2002 году, как и было запланировано.

В 1989 году в Сегеже начали возводить новое родильное отделение. Спустя 12 лет его, наконец, достроили. В июле 2001 года прямо во время обряда освящения там родился первый малыш. Врачи посчитали это добрым знамением. Здание нового акушерского корпуса открылось в Сегеже месяц назад. На самом деле его планировали сдать в эксплуатацию только в сентябре. Но благодаря республиканскому бюджету справились раньше. Долгие годы это здание числилось долгостроем. В 2001 году правительство республики приняло решение довести стройку до конца. Сергей Катанандов пообещал вручить первому младенцу, который появится на свет в этом здании, персональный подарок от правительства. И вот первый детский плач зазвучал в этих стенах 17 июля. Глава республики не забыл своего обещания, и по его поручению в Сегежу приехал министр здравоохранения Карелии Геннадий Оглоблин. Но подарков он привез не один, а два. Для обоих мальчишек, которые родились первыми.

Таким было 24 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.