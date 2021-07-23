Жильцам целого дома в Петрозаводске приходилось проникать домой вплавь

Отголоски урагана из Петербурга ровно 20 лет назад добрались и до Петрозаводска. Дождь, который обрушился на горожан, привел к образованию на улицах непроходимых болот. После каждого ливня жители дома №11 по улице Балтийской не могли добраться домой.

«Постоянно в этом дворе творится такое безобразие, - жаловались жильцы. - Хотя у нас с «Водоканалом» заключен договор, и мы платим за аварийное обслуживание».

При строительстве дома не учли самой малости. Того, что вода с других улиц будет собираться в низине. Но все было нормально, пока не засорился водосток ливневой канализации. «Водоканал», несмотря на неоднократные заявления от квартиросъемщиков, чистить канализационные люки не спешил. А вот плату за аварийное обслуживание с жильцов охотно брали, она была прописана отдельной строкой. Последний раз аварийная служба приезжала за неделю до этого, когда тоже шли сильные дожди.

«Водоканал приехал, колодцы открыли, воду выпустили — и на этом точка. Я удивляюсь — за что мы платим?! Мне нужен такой ответ»,

- говорила пожилая женщина. Жильцы дома потребовали, чтобы городские власти решили эту проблему. Причем, срочно. Или же приобрели за счет «Водоканала» лодки, поскольку плавать умеют далеко не все.

И вот обратная, но тоже коммунальная и тоже городская проблема. На совещании в мэрии директор предприятия «Тепловые сети» заявил, что Петрозаводск может остаться без горячей воды. Этот главный посредник между ТЭЦ и городом прогнозировал ограничения в подаче воды, а в перспективе и полное отключение. В мэрии собрался штаб по подготовке к зиме, на котором должны были обсудить эту проблему.

Собрание в мэрии обещало быть скандальным. Но на удивление, все прошло спокойно. Возможно, на присутствующих подействовало то, что приехали журналисты с телекамерами. Тем не менее, повод для конфликта между энергетиками и городскими властями имелся. Это немалые долги Петрозаводска за тепло.

Как заявил директор МУП «Тепловые сети» Владимир Корягин, график погашения текущих платежей был спланирован плохо. Сумма задолженности перед «Карелэнерго» составляла около 270 миллионов рублей. Складывался он в основном из долгов ЖЭУ и городского бюджета. Также энергетикам крупно задолжали Онежский тракторный завод и управление Октябрьской железной дороги. И если в ближайшее время деньги для погашения долгов не будут найдены, весь город, а не только дома железной дороги, могут остаться без горячей воды.

Ситуацию немного разрядил представитель «Карелэнерго» Алексей Дмитряков, который заверил, что причин паниковать нет. Город без горячей воды не оставят. В свою очередь первый заместитель главы самоуправления Валерий Ялов пообещал приложить все усилия, чтобы погасить долги до августа: «Ситуция непростая. Но вы сейчас каждый день по миллиону, по полтора будете получать». А вот другой источник из «Карелэнерго», пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что в случае, если проблема с долгами не будет решаться, в августе Петрозаводск будет иметь реальную возможность оказаться без горячей воды.

Таким было 23 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.