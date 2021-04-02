Поселки Карелии чуть не остались без железнодорожного сообщения

Население нескольких поселков Прионежского района Карелии ровно 20 лет назад чуть было не осталось без транспортного сообщения. Руководство петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги вознамерилось было отменить поезд сообщением Петрозаводск-Токари. На ОЖД тогда поспешили успокоить: мол, утренний поезд сообщением Токари-Петрозаводск ходить пока будет. Об этом республиканским властям хоть и не без труда, но все же удалось договориться с железнодорожниками. Компромисс был достигнут после двухчасовых переговоров. Правда, соглашение это было временное, и как долго оно будет действовать, было непонятно.

«Конфликт вроде бы приостановлен, - пояснил Александр Кривкин, первый заместитель главы Прионежского района. - Но до его завершения, мне кажется, еще далеко».

Исполняющий обязанности руководителя петрозаводского отделения ОЖД Сергей Павлов заверил журналистов, что поезд в Токари ходил и ходить будет. Сергей Алексеевич заявил, что вообще весь сыр-бор вокруг отмены поезда разгорелся исключительно потому, что некоторые политики, ощущая приближение выборов, решили напомнить избирателям о своем существовании: «Я очень прошу наших жителей не поддаваться на эти провокации!»

Однако, власти с ним не согласились. «Тут скорей всего составляющая нашей бесхозяйственности, чем политическая», - отметил на это Александр Кривкин. Около полутысячи жителей республики каждое утро прибывали на этом поезде в столицу и вечером отправлялись обратно. Кто-то из них работал в городе, кто-то приезжал по другим делам. В Петрозаводске находятся органы районной власти, а также Прионежская поликлиника. Некоторые населенные пункты Прионежья вообще с городом связывала только железная дорога. Кроме того — это самый надежный и доступный вид транспорта. Железнодорожники пригрозили отменить поезд, надеясь получить из республиканского бюджета компенсацию за провоз льготников. При этом сама Октябрьская железная дорога задолжала налогов Карелии на гораздо большую сумму. Интересно, что желая повысить свою рентабельность, транспортники решили избавиться лишь от одного из двух поездов Петрозаводск-Токари. Причем, почему-то именно от того, который был наиболее удобен жителям Прионежского района. Переговоры о судьбе злополучного поезда и долгов ОЖД продолжались в апреле в правительстве.

Тогда же Железная дорога пыталась вернуть поезду Петрозаводск-Москва приставку «фирменный». Добиваться этого стоило — уверяли в петрозаводской дирекции пассажирских перевозок. И дело прежде всего в том, что фирменный поезд в отличие от всех остальных приносит прибыль, а значит давал возможность выживать самой Железной дороге. 10 августа 2000 года поезд Петрозаводск-Москва утратил эту престижную категорию из-за некачественной окраски вагонов. Для железнодорожников это было плохое время. А большинство пассажиров тихо радовалось: цены на билеты до Москвы снизились. Но всему когда-то приходит конец. Появилась надежда, что вскоре поезд «Карелия» вновь станет фирменным.

«Октябрьская железная дорога заплатила больше трех миллионов для восстановления наружной окраски, соответствующей ГОСТу. За это время мы получили 13 новых купейных вагонов. Заменили полностью в составе инвентарь, постельные принадлежности. Изменили дизайн», - перечислил плюсы Владимир Русанов, заместитель начальника дирекции пассажирских перевозок.

Красил наши вагоны Октябрьский электровагонный завод в Санкт-Петербурге. Новые вагоны покупали в Твери. Стоимость нового вагона составила три миллиона рублей. Оставалось эти расходы покрыть. Естественно, это должно было отразиться на пассажирах. Стоимость проезда на «Карелии» после 10 апреля (тогда ожидалось решение о присвоении поезду статуса фирменного) составила самое меньшее — 669 рублей (для сравнения: средняя зарплата бюджетника составляла 1300 рублей). Правда, граждане, не обладающие такими деньгами, могли ездить в проходящих поездах — там было дешевле.

Таким было 2 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото baltnews.lt)