Гибель подростка после дискотеки потрясла жителей Петрозаводска

Сотрудники правоохранительных органов с прискорбием констатировали двадцать лет назад, что подростковая преступность стала одним из бедствий, с которым все чаще приходится сталкиваться специалистам. Весной 2001 года группа подростков, возвращаясь с дискотеки, затеяла драку. В результате один мальчик был убит своим же сверстником. Подростки возвращались с вечерней дискотеки «Мираж» в помещении кинотеатра «Калевала». Это была «молодежная» - не ночная дискотека, которая длилась с 18.00 до 21.00. В девять вечера группа подростков в количестве 15 человек (они были завсегдатаями этих дискотек) возвращалась домой.

«Поскольку все живут по направлению в сторону рынка, то туда все и шли. По другой стороне Первомайского проспекта двигалась такая же группа ребят, они тоже шли с дискотеки. Они стали перекрикиваться. Молодежное соперничество возникло», - рассказывал Константин Кибизов, старший следователь городской прокуратуры. В итоге у рынка две группы столкнулись. На ходу юноши выясняли отношения, которые завершились ссорой. Драка длилась минуты две-три. «И в ходе этой драки один мальчик был убит. Несколькими ударами ножом», - сообщил Кибизов.

Четырнадцатилетний учащийся 9-го класса был убит своим сверстником. Родителям погибшего сразу ничего не сообщили. Только в три часа ночи они сами дозвонились до БСМП, где им было сказано, что их сын в морге. Мальчик учился в математическом классе 13-ой гимназии, куда перешел за полгода до случившегося из Университетского лицея.

«Дети сами говорят, что он был самым умным. В том плане, что у него прекрасные математические способности. И весь его интерес был вокруг математики и информатики», - рассказала Галина Васильева, директор 13-ой гимназии. Кстати, подозреваемый в убийстве сверстника был тоже из вполне благополучной семьи. Он тоже учился в математическом классе, но другой школы, его мать, как и мать жертвы тоже работала учителем. Подозреваемого ждало заключение сроком от 6 до 15 лет. Тот факт, что подозреваемый не достиг совершеннолетия, статьей 105-ой УК не учитывался.

Что касается вечерних и ночных дискотек, то, по мнению сотрудников прокуратуры, их закрытие не решило бы острые проблемы уличной преступности. «Там хотя бы молодежь хоть как-то проводит время. А если закрыть, они будут проводить время в подъездах, на улицах», - сказал Константин Кибизов. Конфликты, как правило, возникают не на самих дискотеках, которые охранялись специальными силами внутри, а за стенами танцзала. То есть именно тогда, когда подростки большими группами, разгоряченные танцами и зачастую разогретые алкоголем, расходятся по домам.

«За рубежом там, где идет большое скопление подростков — расходятся ли дети после дискотек или заканчиваются учебные занятия в школах — там всегда в этом районе находится на какой-то период полицейский», - отметила Галина Васильева. Нашу молодежь никто из правоохранительных органов не патрулировал. А так называемые «стаканы», то есть милицейские посты на улицах, не могли разрешить подобные конфликты. Вспомнить хотя бы, что творилось каждое лето на фонтане «Нойка» под самым носом у такого «стакана».

То, что из Карелии долететь самолетом куда-либо трудно, было правдой тех дней. Весной 2001 появилась надежда, что воздушное сообщение наладится. В Бесовце появилась новая взлетная полоса, способная принимать большие современные самолеты. Такой долгожданный самолет ИЛ-76ТД благополучно приземлился на петрозаводскую землю. «Мы долги годы ждали этого. Реконструкция взлетно-посадочной полосы фактически уже завершена. Она позволяет принимать соответствующие типы самолетов», - пояснил Михаил Лебедев, управляющий аэропортом. Такая большая и тяжелая воздушная машина садилась на наш аэродром впервые. Серьезная московская комиссия Госслужбы гражданской авиации, которая прилетела на этом ИЛе, должна была определить пригодность новой взлетно-посадочной полосы для приема подобных самолетов.

«Мы с этим связываем большие надежды. Развитие нашего аэропорта. Улучшение финансовой стабильности», - говорил Лебедев. Планировалось наладить постоянные грузовые рейсы через Петрозаводск.

«Мы связываем с Петрозаводском большие планы, чтобы привозить отсюда грузы в первую очередь в Норильск, в другие северные города. Мы в Китае открыли четыре новых трассы из десятка, которые там существуют. Вот сейчас — Петрозаводск», - рассказал Николай Кочуров, президент ЗАО «Абакан-авиа». Карельские авиаторы в результате этого сотрудничества получали средства на строительство нового аэровокзального комплекса грузового терминала. А местные предприятия смогут экспортировать свою продукцию в северные районы. Кстати, чтобы окупить тот первый рейс, который, по словам летчиков стоил огромных денег, ИЛ-76 принял на борт продуктовый груз трех питерских фургонов. И в два часа ночи взмыл в небо, чтобы приземлиться уже в Норильске.

Таким было 1 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото medvestnik.ru)