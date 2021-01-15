Первый канал заломил гигантскую сумму за выступление певицы из Карелии

Героиня этого сюжета — не просто певица, а маленькая девочка. Но уже победительница различных вокальных конкурсов. В свои одиннадцать лет она успела выступить на разных сценах и стала лауреатом нескольких фестивалей. Вот и в январе она получила приглашение принять участие в популярной детской программе «Утренняя звезда». Но денежный взнос за участие был таков, что юной певице пришлось отказаться от выступлений. Было это ровно 20 лет назад.

Сколько себя помнила Виолетта Харина — она всегда пела. Аплодисменты публики, популярность, просьбы спеть «на бис» настигли ее в шесть лет. Тогда юную певицу искупали в овациях собратья по детсаду. Порадовала Виолетта сверстников залихватскими частушками.

Но первый успех не определил путь в искусстве. Народную музыку Виолетта уважала, но делать ее гвоздем своего вокального репертуара не собиралась.

«Мы даже в этом году пробовали на конкурс Баха, то есть классики», - рассказывала мама Виолетты. В классическом музыкальном образовании (а девочка посещала музыкальную школу по классу фортепьяно) Бах, конечно, обязателен. Но от классических романсов и оперных арий юное дарование клонило в сон: «Трудно слушать. Засыпаю». А просыпалась она от эстрадной песни, причем, от отечественной. В свои одиннадцать лет со своим меццо-сопрано Виолетта успела выступить на разных подмостках. В ее арсенали были городские, республиканские и всероссийские вокальные фестивали для детей. Победа на городском детском конкурсе «Хрустальная нотка», первое место в республиканском конкурсе «Маленькие звездочки» обеспечили певице успех и возможность выступить в Санкт-Петербурге. Там она исполнила «Колыбельную», а после залилась «Плачем Ярославны».

В ее репертуаре имелись как известные эстрадные шлягеры, так и песни малознакомых композиторов. Репертуар определял педагог по музыке. Но костюмы шили всей семьей. Как значительная часть сценического образа, пошив одеяний занимал огромную часть времени: «У нас к каждой песне шьется свой костюм. Виолетта даже подбирает к словам, сама придумывает». Тетя Виолетты шила эти костюмы, но в замысле участвовала неуемная фантазия самой исполнительницы. О том, что юная певица уже успела прославиться, говорило приглашение на программу «Утренняя звезда». Но если на конкурс в Питер с молодых и талантливых оргкомитет собрал за участие по 80 долларов, то за исполнение песен на Первом канале назвали и вовсе недосягаемую в долларовом эквиваленте сумму. Так что семья Виолетты отказалась от поездки.

Кстати, подобные проблемы были и знаменитого петрозаводского ансамбля «Созвездие», который в 1998 году тоже был приглашен на телепрограмму «Утренняя звезда».

Местному поезду №18 сообщением Петрозаводск-Москва так и не присвоили категорию фирменного! Мы начинали рассказывать об этом летом 2000 года . Специальная комиссия министерства путей сообщения по-прежнему оставалась недовольна внешним видом вагонов. Зато уже в январе 2001 года повысили тариф на проезд в поездах дальнего следования, и этим остались недовольны уже обычные пассажиры. С ноля часов 10 января билеты на пассажирские поезда дальнего следования подорожали на 30%. Повышение цен прошло по всей сети железных дорог. Решение министерства путей сообщения охватило все российские регионы. Причем, совсем недавно считалось, что железная дорога — один из самых недорогих видов транспорта. И вот за проезд от Петрозаводска до Москвы или до Петербурга утвердили следующий порядок цен: «В плацкартном вагоне стоимость билета до Москвы составляет приблизительно 200 рублей, поездка в купейном вагоне — порядка 400 рублей, СВ подорожало до тысячи рублей», - перечислила Оьга Куракина, инженер по пассажирским перевозкам. До Санкт-Петербурга проезд был, конечно, дешевле. Сто рублей за плацкарт, 200 рублей в купе и 500 — в вагоне СВ. Предыдущее повышение цены железнодорожно-транспортных услуг проходило осенью 2000 года. Кассиры, персонал поездов и сотрудники отдела пассажирских перевозок регулярно выслушивали недобрые пожелания граждан в связи с повышением цен.

«Конечно, недовольство пассажиров имеет место. Но это вынужденная мера — повышение цен на 30%», - печально вздохнула Ольга Куракина.

Недавний народный бум и очереди в помещении касс вокзала, по словам сотрудников дирекции, был не связан с повышением цен. Просто тогда не работали два терминала из-за технических неполадок. В целом качество обслуживания после увеличения тарифа не пострадало. А специальная комиссия Министерства путей сообщения снова забраковала наш местный 18-ый поезд, не вернув ему категорию фирменного. Причина проста: по-прежнему вызывал нарекания внешний вид вагонов. «Мы не можем полностью все четыреста вагонов одновременно пустить в покраску. Это делается частями, то есть это дело времени», - поясняли на ОЖД. Пока же местные пассажиры этому могли только радоваться. Ведь за статус «фирменного» платить надо дороже.

Таким было 15 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото oplace.ru)