Петербуржец не повиновался полиции и теперь заплатит за это

В Суоярви пьяный петербуржец отказался проходить медицинское освидетельствование, на котором настаивал полицейский. Мужчина признал свою вину, ему назначили административный штраф в размере 2000 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Нетрезвый мужчина находился на железнодорожном вокзале, откуда его доставили в местную больницу для медицинского освидетельствования. Однако правонарушитель отказался его проходить, за что был привлечен к административной ответственности.

В суде мужчина попытался защититься: он хотел пройти проверку другим способом. Однако это не помогло ему, суд назначил административный штраф. © «Петрозаводск говорит»