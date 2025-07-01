01 июля 2025, 17:26
Петербуржец не повиновался полиции и теперь заплатит за это
Мужчина не последовал требованиям полицейского
Фото: unsplash // max fleischmann
В Суоярви пьяный петербуржец отказался проходить медицинское освидетельствование, на котором настаивал полицейский. Мужчина признал свою вину, ему назначили административный штраф в размере 2000 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.
Нетрезвый мужчина находился на железнодорожном вокзале, откуда его доставили в местную больницу для медицинского освидетельствования. Однако правонарушитель отказался его проходить, за что был привлечен к административной ответственности.
В суде мужчина попытался защититься: он хотел пройти проверку другим способом. Однако это не помогло ему, суд назначил административный штраф. © «Петрозаводск говорит»