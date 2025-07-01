Грузовик съехал с дороги и опрокинулся на трассе в Карелии

Пресс-служба госавтоинспекции Карелии сообщила о ДТП в Сегежском районе. Грузовик перевернулся, водитель пострадал и был госпитализирован.

ДТП произошло около 10:20 на 7-м километре федеральной автодороги А-137. Грузовик Volvo с полуприцепом съехал с дороги и опрокинулся. Водителя доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и устаналивают обстоятельства. © «Петрозаводск говорит»