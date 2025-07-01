01 июля 2025, 17:07
Грузовик съехал с дороги и опрокинулся на трассе в Карелии
Обстоятельства устанавливаются
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Карелии
Пресс-служба госавтоинспекции Карелии сообщила о ДТП в Сегежском районе. Грузовик перевернулся, водитель пострадал и был госпитализирован.
ДТП произошло около 10:20 на 7-м километре федеральной автодороги А-137. Грузовик Volvo с полуприцепом съехал с дороги и опрокинулся. Водителя доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и устаналивают обстоятельства. © «Петрозаводск говорит»