Опубликован график перечисления соцвыплат в июле

Отделение Социального фонда России по Карелии опубликовало график перечисления пособий в июле. Данные приведены в паблике ведомства.

Так, 3 июля будут выплачены детские пособия: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет; ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по линии СФР.

4 июля будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 июля трудоустроенные родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

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