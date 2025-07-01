Министр финансов Карелии Александр Климочкин любит свою работу

Министр финансов Карелии Александр Климочкин стал участником проекта «От первого лица». Он один из самых молодых министров, которые вошли в обновленную команду правительства. В новой должности Александр Константинович с января этого года. Признается, что в ведомстве работает давно, поэтому и членов команды знает хорошо, и работу свою любит.

Александр Климочкин уже давал несколько интервью, в которых рассказывал просто и доступно о бюджете. Нашим телезрителям он также объяснил, как составляется и принимается главный финансовый документ.

"Над бюджетом Карелии работает не только Минфин. Мы координирующий орган. Над бюджетом работает огромная команда: экспертов как муниципальных, так и федеральных. И процесс этот непрерывный. Мы отчитываемся за бюджет прошлого года, но уже планируем и ведем работу на следующий год. Бюджет не должен быть дефицитным более чем на десять процентов. Коммерческий долг не должен быть более 25 процентов. В целом задача распределить ресурсы так, чтобы были учтены все потребности, а также была возможность привлечения федеральных средств",

- пояснил министр финансов.

Главный источник регионального бюджета - это налог на доходы физических лиц. И вырос он на 20 процентов в этом году. Министр финансов объяснил, что рост связан с двумя факторами: создание новых рабочих мест, в том числе при господдержке предпринимателей, а также рост среднемесячной заработной платы. По данным Минфина Карелии, в прошлом году было создано более 4 тысяч новых рабочих мест, а зарплата выросла на 14 процентов.

В этом году за первый квартал заработная плата повысилась еще на семь процентов. Наибольший рост доходов показывают Приладожье, Петрозаводск и карельская Арктика. Всего за прошлый год налогов собрали на 17 млрд рублей, в этом году ожидается 20 млрд. Что касается нового туристического налога, который ввели в этом году по всей стране, то он уже начал работать в республике. Такой налог ввели в 84 муниципальных образованиях. И уже получили 10,5 млн рублей прибыли. В этом году запланировано заработать 40 млн рублей с помощью нового налога. Эта прибыль остается в муниципалитетах, и они вправе использовать ее на свое усмотрение, но чаще всего средства нужны на благоустройство.

Карельский министр финансов каждое утро бегает. И даже берет беговую одежду и обувь, когда уезжает в командировки. Говорит, что так интереснее узнавать новые города и маршруты. © «Петрозаводск говорит»