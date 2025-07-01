01 июля 2025, 19:30
Общество

Арматура, лужи и бетонные блоки: горожане жалуются на состояние дороги

В столице Карелии люди вынуждены ходить по опасному участку
Кинотеатр "Калевала" в Петрозаводске
Фото: Алина Гапеева.

Территория возле бывшего кинотеатра «Калевала» на Первомайском проспекте стала опасной для пешеходов и водителей авто. Люди жалуются на ужасный участок, по которому приходится ходить.

Площадка возле огромного здания превратилась в тренажер для экстремалов. Железные арматура, которая торчит из старых блоков и земли, может причинить вред. Помимо всего, осложняют ситуацию глубокие лужи, разлившиеся в шахматном порядке у входа в кафе «От Валентина». Под мутной водой срывается опасность, и водители машин обречены на «шпионов».

Состояние территории, прилегающей к кинотеатру

 

Напомним, что здание кинотеатра «Калевала» выставлено на продажу за 12 миллионов рублей.

«Предлагается к продаже помещение свободного назначения - кинотеатр «Калевала», расположенное по адресу: город Петрозаводск, улица Первомайский проспект, дом 2. Описание Объекта: · Площадь: – 280 квадратных метров»,

- говорится в объявлении на известном сайте.

Торчит опасная арматура

 

По данному адресу сейчас работают кафе, бассейн, бар и школа танцев. Жители Петрозаводска просят выбирать альтернативные пути подхода в перечисленные заведения. Или научиться летать. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
кинотеатр Калевала
арматура
лужи
опасность