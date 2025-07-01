01 июля 2025, 18:18
Общество

В Архангельске мужчина незаконно торговал частями морского судна

Мужчина должен заплатить штраф 200 тысяч рублей
Шторм на озере
Фото: «Петрозаводск говорит» 

В Архангельске установили, что бывший начальник регионального подразделения морской спасательной службы продал москвичам внутренние элементы и оборудование судна. На правонарушителя завели уголовное дело и обязали выплатить штраф 200 тысяч, об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ - растрата с использованием служебного положения. Общий ущерб составил 87 тысяч рублей. 

Правонарушитель признал вину в суде и добровольно согласился возместить ущерб. © «Петрозаводск говорит» 

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Метки: 
Архангельск
Суд
Северо-Западная транспортная прокуратура
уголовное дело
штраф