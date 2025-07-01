В Архангельске мужчина незаконно торговал частями морского судна

В Архангельске установили, что бывший начальник регионального подразделения морской спасательной службы продал москвичам внутренние элементы и оборудование судна. На правонарушителя завели уголовное дело и обязали выплатить штраф 200 тысяч, об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ - растрата с использованием служебного положения. Общий ущерб составил 87 тысяч рублей.

Правонарушитель признал вину в суде и добровольно согласился возместить ущерб. © «Петрозаводск говорит»