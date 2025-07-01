01 июля 2025, 18:00
ПетрГУ вошел в топ-50 лучших университетов России
Также ПетрГУ вошел в топ-10 университетов СЗФО
Фото: «Петрозаводск говорит»
ПетрГУ занимает 4-е место в общем рейтинге среди опорных вузов и 48-50-е место среди всех вузов России. Об этом сообщает пресс-служба ПетрГУ.
Университеты оценили по шести критериям: бренд, образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации/предпринимательство. Наиболее высокие показатели у ПетрГУ по параметрам "Образование" и "Инновации/предпринимательство". В первом критерии университет занял 3-е место среди опорных, 4-е место среди вузов СЗФО и 21-е место в общем рейтинге российских вузов. По второму параметру – 3-е место среди опорных, 6-е место среди вузов СЗФО и 46-е место в общем рейтинге российских вузов.
Среди университетов СЗФО ПетрГУ занял 8 место. © «Петрозаводск говорит»