Окрошка теперь обходится россиянам дороже

"Lenta.ru" сообщила, что за прошедший год средняя стоимость продуктов для окрошки выросла с 700 рублей до 772. Особенно сильно подорожала картошка и сметана.

Картофель вырос в цене на 189 процентов, с 9 до 26 рублей за 300 грамм. Сметана подорожала на 22 процента, зелень — на 13. Огурцы и колбаса увеличились в цене на восемь и шесть процентов соответственно.

Эксперты отметили, что один из ингридиентов подешевел. Это яйца: за четыре штуки нужно заплатить не 50, а 41 рубль. © «Петрозаводск говорит»