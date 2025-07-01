С 1 июля мы будем платить больше за коммунальные услуги

Текст, фото: Антонина Кябелева

С 1 июля 2025 года в Карелии меняются тарифы на коммунальные услуги. О том, как конкретно изменится плата граждан за электроэнергию, отопление, воду, газ, вывоз мусора, рассказал исполняющий обязанности председателя карельского госкомитета по ценам и тарифам Улан Кензеев.

Традиционно для всех регионов правительством Российской Федерации определен индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации. Для Карелии он составил 10,2%. Для сравнения: для Москвы этот индекс установлен на уровне 15%.

Фото предоставлено Уланом Кензеевым

Как отметил Улан Кензеев, Карелия имеет право увеличить средний индекс для отдельных муниципалитетов еще на 2,1%, также утверждаемый российским правительством. По словам руководителя госкомитета, это связано с тем, что в отдельных муниципальных образованиях реализуются инвестиционные проекты, связанные с модернизацией коммунальных систем, или запланированы серьезные работы по ремонту сетей.

Другими словами, максимальный уровень повышения платы граждан за коммунальные услуги для конкретного муниципального образования может составить 12,3%.

Но, рассказал Кензеев, есть муниципалитеты, где уровень повышение платы граждан будет ниже среднего индекса в 10,2%.

Напомним, в 2022 году, когда плата граждан изменялась дважды, ее фактическое повышение за год составило 12,9%. В 2023 году она не менялась, а в 2024 году плата граждан в республике повысилась на 10,5%. Другими словами, прогнозное повышение платы граждан в 2025 году несколько ниже, чем в 2024 году.

Если говорить об изменении тарифов по разным видам услуг, то картина выглядит следующим образом: тариф на электроэнергию повышается на 12,5%, тариф на водоснабжение – на 11,8%, водоотведение – на 11,3%, теплоснабжение – на 9%, сжиженный газ – на 10%, природный газ – на 9,3%, вывоз ТКО – на 10,2%.

Один из самых болезненных для Карелии вопросов связан с тарифами на электроэнергию для частных домов, которые отапливаются с помощью электричества. Улан Кензеев подробно рассказал о том, как изменятся тарифы на электроснабжение для разных групп потребителей.

Для граждан, проживающих в домах, не оборудованных электроплитами или электроотопительными установками, с 1 июля 2025 года тариф составит 5,39 руб./Квт*ч.(повышение на 12,5%).

Речь идет о квартирах и домах, использующих газ или дрова либо централизованное теплоснабжение. Этот тариф установлен для первого диапазона, где ежемесячное потребление электричества не должно превышать 1 240 кВт*ч. Для второго диапазона (с уровнем месячного потребления от 1 240 до 1 910 кВт*ч) тариф составит 7,5 руб./кВт*ч (повышение на 56,25%). Для третьего диапазона, если потребление составит более 1 910 кВт*ч в месяц, тариф повышается до 11,09 руб./кВт*ч (повышение на 31,24%).

Для граждан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, новый тариф для первого диапазона установлен в размере 3,77 руб./кВт*ч (повышение на 12,5%).

Первый диапазон предусматривает максимальный объем потребления электроэнергии 1 920 кВт*ч в месяц во время летнего периода (с июня по август) и до 7 020 кВт*ч во время отопительного сезона (с сентября по май включительно). Во втором диапазоне с объемом месячного потребления от 1 920 до 2 950 кВт*ч в летний период и от 7 020 до 10 800 кВт*ч во время отопительного сезона тариф составит 5,25 руб./кВт*ч (повышение 56,25%). В третьем диапазоне тариф повысится до 11,09 руб./кВт*ч.

Граждане, проживающие в домах с электроплитами, но без электроотопительных установок, будут платить следующим образом: в первом диапазоне (до 1 920 кВт*ч) 3,77 руб./кВт*ч, во втором диапазоне (от 1 920 до 2 950 кВт*ч) – 5,25 руб./кВт*ч, в третьем диапазоне – 11,09 руб./кВт*ч.

Аналогичные тарифы установлены для тех, кто проживает в домах с электроотопительными установками, но без электроплит. Разница только в объемах месячного потребления энергии по разным диапазонам: в первом диапазоне в летнее время – до 1 240 кВт*ч, во время отопительного сезона – до 5 800 кВт*ч, во втором диапазоне – соответственно от 1 240 до 1 910 кВт*ч и от 5 800 до 8 930 кВт*ч, в третьем диапазоне – свыше 1 910 и 8 930 кВт*ч соответственно.

Для северных регионов принципиально важно, сколько граждане платят за услуги теплоснабжения. Улан Кензеев рассказал более подробно и о тарифах на тепловую энергию, установленных для основных теплоснабжающих предприятий Карелии.

С 1 июля 2025 года тариф для ПАО «ТГК-1» составляет 3 113,98 руб./Гкал (с учетом НДС). Это выше предыдущего тарифа на 10,2%.

Для домов, получающих в Петрозаводске тепло непосредственно от ТЭЦ, тариф составит 1 901,56 руб./Гкал, то есть повысится на 23,9%.

В Костомукше теплоснабжение населения осуществляет МУП «Теплосети Костомукшского городского округа». Для муниципального предприятия тариф установлен в размере 4 402,01 руб./Гкал (повышение на 10,2%).

В районах, где теплоснабжением занимается ООО «Петербургтеплоэнерго», тариф для населения увеличится на 7,19%. Средний рост тарифа для населения, получающего тепло от ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», составит 7,04%.

Но, обратил внимание руководитель госкомитета, по разным поселениям есть небольшие различия. В большинстве населенных пунктах тариф на теплоснабжение увеличится на 7,19%. Исключение составляют Куркиеки (увеличение на 9,98%), Марциальные воды (снижение тарифа на 15,99%, по сравнению с декабрем 2024 года).© «Петрозаводск говорит»