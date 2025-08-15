На несколько градусов похолодает в Карелии в субботу

Завтра, 16 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +15,+17°С, днем +19,+21°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западным районам, днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах ливни, грозы. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе юго-западный, западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха ночью +12,+17°С, на востоке местами до +8°С, днем +18,+23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +16, облачно, сильный дождь.

В Сегеже до +21, облачно, дождь.

В Сортавале до +18, облачно, сильный дождь, гроза.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»