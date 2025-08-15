15 августа 2025, 16:31
Россиянам назвали самый полезный способ приготовления картофеля

Врач порекомендовала отваривать или запекать картошку
Диетолог Татьяна Залетова рассказала о полезных и вредных способах приготовления картофеля. Слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметила медик, картошку стоит отваривать или запекать. Залетова порекомендовала сочетать такое блюдо с овощами и зеленью, а также с полезными жирами, например, с оливковым маслом.

В то же время жарка картофеля приводит к образованию канцерогенов. Употребление такого блюда может ухудшить чувствительность к инсулину и вызвать поражение сосудов. © «Петрозаводск говорит»

