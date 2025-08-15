Россияне узнали о пользе популярной ягоды

Малина регулирует уровень сахара в крови, а также замедляет процессы старения кожи. Также ягода улучшает эластичность сосудов, делится "Lenta.ru".

Малина богата полезными веществами: в ней содержатся витамины С, В-группы, Е и РР, железо, цинк, магний и калий, флавоноиды, антоцианы и салициловая кислота. Благодаря положительному влиянию на эластичность сосудов ягода препятствует образованию тромбов.

Лучше всего употреблять ягоду в свежем или замороженном виде, не более 200 граммов в день. Россиянам с гастритом или язвой лучше воздержаться от малины. © «Петрозаводск говорит»