Беломорчанин обманул правоохранительные органы и раскаялся

44-летний беломорчанин хранил у себя поддельный документ, который давал ему право на определенный вид деятельности. Однако мужчина признал вину, помогал следователям, и тогда суд не стал назначать ему уголовное наказание, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Мужчина приобрел и хранил два года поддельный документ. Это был фальшивый диплом о среднем профессиональном образовании. Правонарушитель сам пришел с повинной, раскаялся в суде и помогал делу.

Уголовное дело возбудил по ч.3 ст. 327 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного документа, предоставляющего права. Однако суд не избрал меры пресечения: он удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера. © «Петрозаводск говорит»