15 августа 2025, 17:50
Спортсменка из Карелии вошла в сборную Федерации дзюдо Северо-Запада
Преподавательница из Костомукши отправится на международный турнир
Фото: пресс-служба администрации Костомукшского муниципального округа
Учительница физкультуры Ирина Дубовская отправится на международные соревнования, где представит команду в составе "Женской лиги дзюдо". Такую радостную новость сообщила пресс-служба администрации Костомукшского муниципального округа.
Преподавательница поучаствует в континентальной лиге дзюдо. Это международный турнир среди клубных команд, организатор соревнований - Федерация дзюдо России.
Коллеги поздравляют Ирину Дубовскую и желают ей успехов. © «Петрозаводск говорит»