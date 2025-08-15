15 августа 2025, 17:50
Спорт

Спортсменка из Карелии вошла в сборную Федерации дзюдо Северо-Запада

Преподавательница из Костомукши отправится на международный турнир
карельские спортсмены
Фото: пресс-служба администрации Костомукшского муниципального округа

Учительница физкультуры Ирина Дубовская отправится на международные соревнования, где представит команду в составе "Женской лиги дзюдо". Такую радостную новость сообщила пресс-служба администрации Костомукшского муниципального округа. 

Преподавательница поучаствует в континентальной лиге дзюдо. Это международный турнир среди клубных команд, организатор соревнований - Федерация дзюдо России.

Коллеги поздравляют Ирину Дубовскую и желают ей успехов. © «Петрозаводск говорит»

