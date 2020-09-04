Коммунальщиков Петрозаводска обещали снабдить валенками на зиму

Очередная встреча главы самоуправления Петрозаводска Андрея Демина с работниками жилищно-коммунальных хозяйств состоялась в мэрии ровно 20 лет назад. Администрация наконец-то выполнила свое обещание и погасила коммунальщикам задолженность по зарплате. Со времени последней встречи с мэром в жизни работников ЖКХ в лучшую сторону изменилось только одно: полностью погасили долги.

Ожидалось, что и за сентябрь кровные деньги они получат вовремя. Больше всего собравшихся интересовал вопрос повышения оплаты труда, которое обещали аж на 35-40% в октябре. Но не всем. «Мы готовим сейчас расчеты, и выносим на рассмотрение тарифной комиссии предложения по тарифам на следующий год, в которых будет прогнозироваться ежегодное повышение оплаты труда, в соответствии с качеством и объемом выполненных работ. То есть в зависимости от качества и количества труда будет и оплата. Кто будет лучше работать и объемы работ будут выполнены — там будет выше оплата труда. Там, где не смогут поднять — останется на прежнем уровне», - рассказал дворникам и сантехникам Валентин Загребин, руководитель Службы единого заказчика. Хороший хозяин готовит сани летом. Так и коммунальщики. Сейчас они были озабочены проблемой отсутствия уборочной техники. Как заверили дворников в мэрии, 15 миллионов рублей будут потрачены на эти нужды.

«Есть наметки на то, чтобы приобрести технику, которая будет помогать убирать не только крупные объемы работ на улицах, но и на дворовых территориях», - намекнул Загребин. Обещали также позаботиться и об инвентаре и форме для дворников. Нарядов от Зайцева никто не ждал, но родные валенки должны были согреть в лютые морозы.

Туристы 20 лет назад вздыхали — тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки обещали повысить на 25%. Это повышение было всероссийское, и министерство путей сообщения объяснило эту непопулярную в народе меру тем, что железная дорога не повышала цен на свои услуги со времен кризиса 1998-го года. После дефолта министерство клятвенно пообещало всей стране, что тарифы на ж/д перевозки не поднимут. В целом так оно и получилось. На фоне всеобщего подорожания вслед за долларом поезда возили граждан относительно недорого. Особенно это стало заметно в период летний перевозок, когда многочисленные отдыхающие предпочитали пользоваться именно этим видом транспорта.

«Летние перевозки показали, что тарифы на проезд в железнодорожном транспорте не соизмеримы с затратами на автомобили, на авиатранспорт. Разница просто многократная», - заявил Михаил Рямзин, главный инженер дирекции по обслуживанию пассажиров. Разница была настолько велика, что в 2000 году впервые после советского периода у билетных касс возникли очереди.

Граждане логично предпочитали более дешевый транспорт. Дабы сократить эту разницу, министерство пошло на повышение тарифа по всей России на 25% - во всех поездах, во всех вагонах: общих, плацкартных, купейных, СВ. Сами железнодорожники считали повышение весьма безобидным. Если до подорожания билет в плацкарте стоил 70 рублей 30 копеек, то после него — 87 рублей 10 копеек. В купе билет вырос в цене с 116 рублей 20 копеек до 144 рублей 80 копеек. По мнению дирекции пассажирских перевозок, даже с увеличенным тарифом пассажирские перевозки на ж/д продолжают быть убыточными. Но и это еще не все. О 25-процентном повышении с 10 сентября слышали многие, но далеко не все слышали, что с 1 октября произойдет и другое повышение — на 20%. Этот тариф увеличится на вагоны СВ во всех поездах и купейные места в фирменных составах. В этом месте дирекция опять же не видела повода для волнений. В вагонах СВ, прикинула она, ездит самая платежеспособная часть населения, которых еще 20% не разорят. А что касается купе в фирменном поезде, так в то время в Карелии не было фирменного состава. Комиссия министерства путей сообщения лишила 10 августа местный поезд 17/18 сообщением Петрозаводск-Москва категории фирменного.

«Вагоны, которые курсируют в настоящее время в поезде 17/18 по внешнему состоянию кузовов не соответствуют данному отраслевому стандарту. К внутреннему содержанию, к постельным принадлежностям у министерства путей сообщения претензий нет», - заверил Михаил Рямзин.

Краска поездных кузовов обветшала, вид состава получился непрезентабельным. Но зато все внутренние услуги сохранились. Для пассажиров это, в сущности, большое благо, чего не скажешь о местной дирекции пассажирских перевозок. Воспользоваться местным московским поездом с фирменными услугами можно было по выгодной цене поезда простого. Срок на восстановление кузовного покрытия, а значит и восстановления репутации фирменного состава, отведен был небольшой. После покраски путь до столицы стал обходиться в два раза дороже.

Итоги ежегодного собрания акционеров ЗАО «Петрозаводскмаш» подтвердили разумность пути, выбранного администрацией предприятия. Работники выдохнули с облегчением — кризисные времена были позади. И перспективы развития виделись руководству и сотрудникам весьма радужными. Собрание состоялось, но ситуация вокруг машиностроительного гиганта сложилась такая, что от каждого заседания можно было ожидать сенсационных решений. Работники завода помимо своей воли были втянуты в различные судебные тяжбы, в то время, как перед предприятием прежде всего стояла задача развивать производство, улучшать качество продукции, увеличивать зарплату сотрудникам.

«А то, что мы втянуты в тяжбы, это не наша инициатива. Не наше желание. Оно было нам навязано. Мы просто вынуждены сейчас защищаться. И мы защищаемся», - заявил Владимир Крылов, председатель совета директоров ЗАО «Петрозаводскмаш». Но если кто-то ждал скандала, то эти ожидания не оправдались. 11 вопросов, заявленных в повестке дня (как утверждение годового отчета, распределение прибыли, избрание членов совет директоров) рассматривались в деловой обстановке: «Было нормальное собрание. Оно проходило так, как должно проходить любое деловое собрание — без митингов, без шума, без криков, без смакования пикантных подробностей». Во вновь избранный совет директоров вошли только представители предприятия. Валерий Сомин продолжил трудиться в должности генерального директора. Принятые собранием решения давали возможность предприятию стабильно работать. Показатели прошлого года обнадеживали. Рост объемов производства составил 185%, рост заработной платы — 156%. Данные за 7 месяцев 2000 года были сопоставимы с этими цифрами. Заказчиками были комбинаты России, ближнего и дальнего зарубежья.

«На следующий год предполагается поставка полностью технологической линии с бумагоделательной машиной в Югославию. Три модернизации подобных машин: две в Китай, одна в Таиланд. Кроме этого предполагается поставка конструкций портовых терминалов для фирмы Кальмар», - сказал Владимир Бобылев, первый заместитель директора. Одним из доказательств того, что «Петрозаводскмаш» находится на подъеме, стало решение общего собрания о выплате акционерам дивидендов. Впрочем, предстояло выдержать еще одно внеочередное собрание. А ведь есть разумное решение споров, о котором говорил председатель совета директоров завода: «Чтобы господин Степанов рассматривал партнеров — и правительство Карелии, и представителей завода, как равных. И все эти дела все равно должны кончится переговорами». Рано или поздно придется договариваться. Так что «рано» было бы лучше для всех.

Таким было 4 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: guslitskie-valenki.ru