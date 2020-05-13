Ученики взялись за ремонт интерната в Петрозаводске вместо строителей

В мае ровно 20 лет назад в Петрозаводске гостили учащиеся Вальдорфской школы из города-побратима Умео (Швеция).

По традиции весной шведские школьники приезжали в лицей №1 по программе обмена. Однако, большее время они проводили в специализированном интернате №21 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В это с трудом верится, но дети так делали несколько лет подряд! Такие были времена. В интернате для больных детей они ремонтировали помещения, полностью оплачивая материалы и фурнитуру.

По мнению директора интерната, ни одна петрозаводская фирма на подобный строительный подвиг не была способна. Городские власти даже не могли довести до ума логистику транспортного сообщения, чтобы детям, которые не могли ходить самостоятельно, было удобно добираться до интерната, находящегося в отдаленном районе города.

В те майские пять дней каждое утро школы-интерната начиналось с веселой песни на шведском языке и бодрящих трелей перфоратора. В этом специализированном учебном заведении шел ремонт. Впрочем, для обитателей ничего удивительного в этом не было. Ремонт — дело обычное и ежегодное. Если бы не одно «но». Уже в который раз приводить в порядок помещения этого здания приезжали школьники из города Умео.

С 1998 года благодаря побратимским связям Петрозаводска, а также программе обмена учащимися с Первым лицеем, интернат для детей с проблемами опорно-двигательной системы принимал на неделю помощников. И не только он, кстати. В интернат №22 тоже помощь в лице шведов приходила.

Первый раз отдать детям из другой страны свои родные стены на растерзание для администрации школы было страшновато. Но потом об этом не вспоминали.

«Были определенные сомнения, учитывая, что, конечно, наши здания все-таки старые, здания требуют тщательного ремонта, поскольку несколько гуляющее здание на фундаменте. Трещины есть. Но у нас лучше не делают»,

- признался Леонид Сергин, директор интерната.

И может быть причина была в том — что не преподают у нас в школах трудовое обучение в таком объеме и с такой практикой, как в Швеции, где и учитель, и ученик не боятся взять в руки гвозди и молоток.

«У них есть определенная подготовка через предметы трудового обучения. Я это наблюдал, будучи в Швеции, как они там учатся этому. Здесь они как бы проходят такую практику, непосредственно на объекте»,

- отметил директор.

Для шведов же, по словам одного из руководителей группы, учителя Рольфа Карлссона, самое главное в этой работе — не практика на объекте. Дети здесь учатся таким понятиям, как милосердие:

«Для молодежи очень важно видеть, что они могут помочь другим людям, которые в этом нуждаются. Важно видеть, что они могут создавать что-либо собственными руками, видеть результаты коллективного труда. Все это важно для образовательного и воспитательного процесса».

Сам господин Карлссон работал учителем истории и музыки. В школе с детьми они все делали сами. Также дети сами зарабатывали себе на поездку в Россию: пекли хлеб, давали концерты, работали официантами в кафе. Этих денег хватало на то, чтобы оплатить автобус, купить все необходимые материалы для ремонта. И даже оказать интернату гуманитарную помощь. Кстати, в те годы так же поступали и ребята из Германии, помогая своим сверстникам из Карелии.

В 2000 году шведы подарили школе-интернату 4 тысячи долларов, чтобы купить ванну с гидромассажем и прочие необходимые вещи. В прошлые приезды школьники из Умео отремонтировали спальни. В этот раз трудились над кабинетами лечебной физкультуры, которые не знали кисти и краски уже восемь лет.

«В целом нам нравятся выполненные ими работы. Они делают ее эстетично, красиво, и в то же время быстро!»

Наши фирмы, конечно, в те годы уже тоже умели сделать красиво, но вот о быстроте говорить не приходилось. Да и средств ремонт требовал немало. А министерство образования, хоть и выделяло деньги, но недостаточно. Впрочем, Госстрой обещал стать спонсором интернату, и тогда взяться за него всерьез. Но это было только в планах.

А пока можно было не сомневаться в одном: в следующем году шведы отремонтируют медицинскую часть и изолятор. Это они пообещали.

«Мы уверены, что из Швеции к нам ежегодно приедут. И какой-то один из объектов отремонтируют. Сегодня мы, конечно, не можем сказать ни про одну организацию Карелии с уверенностью, что они нам отремонтируют какой-то объект»,

- подытожил директор.

В апреле 2000 года крупнейший завод Карелии «Петрозаводскмаш» заключил очередной контракт с зарубежными партнерами. Самые тяжелые времена для республиканской промышленности были позади. В те годы многие предприятия Карелии переживали экономический подъем. Пакет заказов на тот год и на первый квартал следующего у «Петрозаводскмаша» был уже сформирован.

Если в 1999 году 50% выпускаемой продукции выпускалось на экспорт, то в 2000-ом в связи с модернизацией в нашей стране комбинатов, как то — Сегежского и Кондопожского целлюлознобумажных, приоритетным являлся внутренний рынок. Но терять большой и перспективный зарубежный рынок тоже никто не собирался.

Сфера внешнеэкономической деятельности «Петрозаводскмаша», который как раз накануне отметил юбилей, стала обширна. Прежде всего это, конечно, Финляндия и страны Европы. К тому же долгое время завод сотрудничал с Китаем и Таиландом. Если в развитые страны Европы поставляли в основном комплектующие для проектов компаний «Валмит» и «Фойт», то на востоке «Петрозаводскмаш» выступал как генеральный поставщик оборудования.

«Это у бумагоделательное оборудование. Это и химическое оборудование. Комплектные установки, которые мы не только изготавливаем, но и помогаем монтировать, налаживать, пускать в эксплуатацию, добиваться гарантийных показателей»,

- сообщил Александр Миронов, заместитель начальника отдела внешнеэкономических связей предприятия.

Самый последний по срокам, но не самый последний по содержанию контракт был заключен с китайской фирмой. Общая сумма контракта составила три миллиона долларов. Срок выполнения заказа — год. Китайская сторона настаивала на ускорении процесса. Кстати, заключение договора с китайцами достаточно сложная процедура. Там, где обычно требовалось один-два дня, с ними приходилось тратить до двух недель.

«Там поверхностных ответов не может быть, - рассказывал о сотрудничестве с Китаем Николай Мамчур, директор управления бумоборудования. - За каждый процент сухости идет борьба. За каждый лишний киловатт нагрузки идет борьба. И за каждую копейку экономии идет борьба».

Для работников завода это была, в целом, обычная забота. Заказ не первый, поэтому процесс был давно оптимизирован. Для китайской стороны уже выпускали подобное бумагоделательное оборудование: два верхних формовочных устройства позволят сделать бумагу более гладкой, а следовательно — более дорогой.

«Знания и квалификация наших специалистов сегодня позволяют изготавливать продукт качественно. Мы имеем этот опыт»,

- подтвердил Мамчур.

Было получено предварительное согласие китайской стороны на модернизацию еще 12 бумагоделательных машин. А значит, совершенствовались технологическое, конструкторское и исполнительское мастерство наших сотрудников.

Таким было 13 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности https://ptzgovorit.ru/rubrika/hronika-telereporterov