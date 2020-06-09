Емкости для радиоотходов производства Карелии осмотрел спикер Госдумы

Спикер Госдумы Геннадий Селезнев, который прибыл в Петрозаводск на празднование 80-летия республики в 2000 году, задержался у нас на пару дней. На следующий день после основных торжеств он встретился с депутатами карельского парламента, а также с промышленниками.

Например, посетил Акционерного общества «Петрозаводскмаш». Депутатом Государственной думы Валентиной Пивненко был подготовлен депутатский запрос о деятельности «Энергомашкорпорации», которая пыталась в те годы осуществить чуть ли не рейдерский захват нашего предприятия (мы рассказывали об этой истории в нашей рубрике). Это тема тоже обсуждалась во время встречи Геннадия Селезнева с руководством предприятия. Ему показали механосборочные цеха завода.

Общение с рабочим классом у представителя фракции КПРФ заняло около десяти минут. На «Петрозаводскмаш» его пригласили неслучайно. Парламентский вопрос Валентины Пивненко о взаимоотношениях карельского предприятия с «Энергомашкорпорацией» стал к тому времени предметом рассмотрения Государственной думой. Поэтому нет ничего удивительного, что генеральный директор завода Валерий Сомин, рассказывая о своем производстве, перешел на эту тему: «Кое-что удалось отыграть, кое-что еще по-прежнему не удается. Вам спасибо, что нас вы поддержали. Было бы неплохо, если бы эта ситуация приняла более раскрученный характер». Селезнев заявил, что ситуация ему известна. И что, судя по тому, как сейчас работают петрозаводские машиностроители, они смогли бы обойтись и без всякого внешнего участия.

Спикеру Государственной думы был продемонстрирован макет контейнера для хранения радиоактивных отходов, заказ на изготовление которых «Петрозаводскмаш» рассчитывал получить уже в 2000 году. Шансы были неплохие. Пока лишь в столице Карелии мастера уникального литейного производства смогли сварить корпус контейнера из высококачественного чугуна с шаровидным графитом, который должен поглощать радиоактивные элементы распадающегося вещества старых реакторов с подводных лодок и электростанций. По проектной документации, срок работы такого устройства достаточный, чтобы нейтрализовать радиоактивную грязь. А стало быть — практически вечный. Кстати, опытный образец был выставлен в те дни на выставке товаров и услуг «Карелия-2000» на набережной Варкауса. Именно ее должен был посетить Владимир Путин, которого очень ждали на открытие и готовились к приезду на совесть, даже подводные взрывы осуществили.

В тот же день ровно 20 лет назад состоялось открытие мемориальной доски памяти Роберта Рождественского. С 1951 по 1957 годы поэт жил в Петрозаводске в доме №7 по улице Ленина, где вот уже 20 лет находится этот памятный знак. В 50-ых годах Роберт Рождественский учился на историка в филологическом факультете в Петрозаводском Государственном университете, откуда через год будущий поэт перешел в литературный институт имени Горького. Именно тогда же, в 50-х, в петрозаводском журнале «На рубеже» (после - «Север») стали появляться его стихи. А первые публикации Рождественского состоялись еще в 1941 году в газете «Омская правда», родиной поэта был Алтайский край. В литературе имя Роберта Рождественского стоит в одном ряду с поэтами и писателями тех лет: Евгением Евтушенко (который лично посетил это событие), Чингизом Айтматовым, Расулом Гамзатовым. Об этом открытии мемориальной доски Роберта Рождественского в Петрозаводске говорили давно. Карельский поэт Марат Тарасов на церемонии отметил, что сам Роберт очень любил Карелию, а самое первое произведение поэта, посвященное нашему краю, написано за полвека до этого: «Берега зеленые-зеленые За кормою медленно растаяли. Волны цвета неопределенного Возле парохода ходят стаями». Надо отметить, что в Петрозаводске в 2015 году был установлен и памятный знак на улице, носящей имя Роберта Рождественского в Студенческом городке. Спустя еще пару лет возникла идея установить еще один памятник, что и было сделано рядом с филармонией.

Таким было 9 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.