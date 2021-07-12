Нефтяные ванны: странные и опасные спа-приключения петрозаводчан

Спасатели МЧС ровно 20 лет назад завершились работы по приведению городского пляжа в порядок. И жители Петрозаводска тут же отправились туда на отдых. Но там их ожидало жуткое разочарование!

Не прошло и суток после бравурных рапортов о проделанной работе, как на единственном, официально сертифицированном пляже Петрозаводска стало невозможно купаться. Нет, температура воды не понизилась, скорее наоборот. Да и солнце продолжало накалять воздух. Беда поджидала в воде: жители и гости Карелии с отвращением обнаружили, что принимают в Песках нефтяные ванны. Детский врач Денис Фомичев рассказал: «Приехал в Пески, решил позагорать, искупаться. Пошел, выхожу из воды — и на себе обнаруживаю различные пятна, разной интенсивности. Потрогал — размазал. Смотрю — это нефть. Но самое главное, что там купаются дети! А дети, как правило, купаются с открытым ртом, и всю вот эту грязь они хлебают. И неизвестно, как потом это на них отразится».

Жара заставляет искать спасительной прохлады в водоемах как естественного, так и искусственного происхождения. Многие стараются выехать за город. Безлошадным петрозаводчанам городские власти предписали плескаться в Песках, обещая цивилизованный отдых. Вряд ли кому-то может понравиться, когда его обманывают.

«Меня это просто возмутило! - продолжал Фомичев. - Ведь официально неделю назад пляж был объявлен открытым для купания. Обещали, что его почистят. Туда приехали, искупались — и такой вот результат. Приятного в этом мало». Прошла уже не одна неделя с начала «мазутного нашествия» на Онего. С тех пор мазут не только не исчез, но и распространился на пляже. Ситуация в городе, расположенном на берегу одного из крупнейших и чистейших озер Европы, всерьез настораживала горожан.

Источником неприятностей в Петрозаводске в тот период стали тополя. Один из них упал в июле 2001 года на Октябрьском проспекте. Причем, упал очень удачно, потому что не задел ни дом, рядом с которым рос, ни женщину, проходившую мимо. Верхушка его, отломившись, оказалась прямо на проезжей части. Предприимчивые граждане быстро утащили ее на дрова, тем самым расчистив проезжую часть. Самое удивительное, что ни одну из городских служб этот инцидент не заинтересовал. По крайней мере, через сорок минут после ЧП кроме съемочной группы на месте происшествия никого не было. А пешеходы, которым упавшее дерево мешало спешить по делам, недовольно ворчали и поглядывали с опаской на другие тополя. На Октябрьском проспекте их было много, и все старые.

Светлое сопрано Люции Теппонен было украшением многих концертных программ в нашей республике. В 2001 году этой легендарной певице исполнилось 80 лет. Люция Иосифовна родилась под счастливой звездой. Уже будучи маленькой девочкой, она твердо знала, что станет певицей. Первые шаги на сцене она сделала в составе самодеятельного хора, который затем был приглашен на работу в Радиокомитет.

Дальше была учеба в Музыкальном училище, где Люция умудрилась потерять голос. Но потом снова обрела свой «божий дар», который прослужил ей верой и правдой сорок лет. Солистка филармонического хора, она в годы войны ездила с концертами по воинским частям. Потом были многочисленные гастроли с ансамблем «Кантеле». Заслуженная артистка Карелии Люция Теппонен вспоминала: «Я много гастролировала с оркестром ансамбля и с балетом. Мы ездили в Сибирь, в Среднюю Азию, в Прибалтику. Украина, Белоруссия, Крым, Кавказ. Почти весь Советский Союз объездили».

В ее репертуаре были песни на русском, карельском и финском языках. Мало того — ей по плечу была и серьезная классика. Большой успех имела опера «Алеко», в которой она исполняла партию Земфиры. Поклонники не оставляли своего кумира без внимания тогда, но и в 2001 году ее узнавали на улицах. Несмотря на признание заслуг и ее огромный вклад в развитие культуры Карелии, ни ансамбль «Кантеле», ни филармония ушедшую на пенсию артистку не вспоминали:

«Не очень они нас жалуют, стариков». Певица жила в крохотной квартирке на скромную пенсию. Но ни о чем не жалела, и другой судьбы себе не хотела. В этот день поздравить певицу с юбилеем пришли самые близкие люди. И как напоминание о ее счастливых годах, в комнатке снова звучал ее легкий, будто парящий голос, записанный на пленку.

Таким было 12 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.