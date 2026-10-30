В Карелии назвали минимальные баллы по ЕГЭ

В вузы Минобрнауки требования жестче: в Карелии назвали проходные минимумы ЕГЭ

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В карельском министерстве образования и спорта назвали минимальные баллы на госэкзаменах для получения аттестата и поступления в университет.

В частности, чтобы получить аттестат потребуется набрать 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, 27 баллов по профильной математике и получить оценку 3 по базовой математике. Но с такими результатами в вуз, подведомственный министерству образования, не поступить.

Какой необходим минимум, озвучила министр Наталья Кармазина. Для поступления в вузы по русскому языку, химии, физике и биологии нужно набрать минимум 36 баллов, по математике 27, по информатике 40, по истории 32, по иностранному языку 22, обществознанию 42, литературе 32, географии 37.

Для зачисления в вузы, подведомственные Минобрнауки, по информатике потребуется минимум 46 баллов, по обществознанию — 45, по физике - 41, по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии – минимум 40 баллов.

«Петрозаводск говорит» ранее называл даты ЕГЭ и ОГЭ.