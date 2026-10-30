Пять человек погибли в историческом здании на Северо-Западе

Пожар в Архангельской области унес жизни людей

Фото: МЧС по Архангельской области

В Архангельской области пять человек погибли при пожаре в историческом здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, огонь вспыхнул в городе Каргополь в здании 1916 года постройки, известном как дом купца Серкова, ночью 28 октября. Памятник архитектуры оказался практически полностью уничтожен огнем.

Дом был жилым - в нем было восемь квартир. Часть жильцов спаслась. Сразу после пожара в больнице скончался от отравления угарным газом 32-летний мужчина. При разборе завалов были обнаружены останки четырех мужчин 1991, 1967, 1963 и 1944 годов рождения. Предположительно, они находились на втором этаже и не сумели выбраться.

По факту причинения смерти по неосторожности двум и более людям возбуждено уголовное дело. Работают опытные следователи.

Ранее сообщалось о том, что заключенный погиб от удара током на производстве в российской колонии.