Организаторы музыкального фестиваля присоединились к акции «Пирог на четвертое»

фото стопкадр

Команда фестиваля «Воздух Карелии» испекла рыбник к 4 ноября и запустила конкурс.

Организаторы музыкального фестиваля присоединились к всероссийской акции «Пирог на четвертое», приуроченной ко Дню народного единства. На кухне одного из петрозаводских ресторанов команда фестиваля вместе приготовила традиционный карельский рыбник.

После этого организаторы музыкального фестиваля объявили о старте праздничного конкурса для жителей Карелии и России. Участвовать может любой желающий. Для этого за одним столом нужно собрать родных, коллег или друзей, испечь любимый пирог и опубликовать фотографию на своей странице в соцсети с хештегами #пирогначетвертое #мойвоздухкарелии. Сделать это следует до 6 ноября. Авторов десяти интересных и креативных пирогов поощрят.

«Пусть у каждого будет свой рецепт, но всех нас объединяет одно - любовь к близким, добрым традициям и нашей большой стране. Пироги разные - страна одна!» - говорят организаторы фестиваля.

Как пройдет День народного единства в Петрозаводске - программа.