В США решили дать бой жвачкам и чайным пакетикам из-за микропластика

В одном из штатов США подготовили закон о защите от микропластика

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В штате Нью-Джерси Соединенных Штатов Америки инициативная группа граждан выступила за запрет продажи жевательной резинки и других товаров из-за возможного содержания в них микропластика. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Independent.

В случае принятия «Закона о защите от микропластика» компании обяжут указывать на упаковке информацию о наличии синтетических частиц, а затем, через три года, производители не смогут продавать такие товары. К ним, по информации издания, относятся жвачка, чайные пакетики, кофейная гуща и корм для животных.

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