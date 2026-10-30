Смерть людей из-за денатуратов заставила провести в Карелии рейды

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 30 октября в 2006 году

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На территории Карелии правоохранительные органы ровно 20 лет назад усилили борьбу с незаконной торговлей спиртосодержащими жидкостями. Употребление фальсифицированной алкогольной продукции становилось уже смертельно опасным. Это подтвердили случаи массового отравления людей в Псковской области и в других регионах России.

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Причиной гибели людей стало употребление жидкости, которая содержала антисептические препараты, в частности – дезинфицирующие средства, а также денатурированный спирт «Тонус», «Максимка», «Колобок», «Льдинка» «Крепыш», «Светоч». Возможно, технические жидкости, послужившие сырьем для смертоносной смеси, были доставлены из Ленинградской области. Так что всех жителей Карелии правоохранительные органы призвали быть особенно осторожными с такими товарами. А также не покупать алкоголь с рук или в подозрительных лавочках. Добавим, что с начала 2006 года в Карелии из незаконного оборота было изъято 137 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

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В музыкальном училище имени Раутио появились четыре новых рояля германского производства. Их приобрели на средства республиканской целевой программы. В те годы студент первого курса Константин только начинал проявлять себя на музыкальном поприще, но в музыкальных инструментах уже разбирался и утверждал, что играть на новом рояле – одно удовольствие. Довольны были не только студенты, но и преподаватели. Несмотря на то, что в училище было почти 60 роялей, их периодически реставрировали, а новые инструменты не поступали уже в течение пяти лет.

«Мы просто счастливы, потому что у нас давно не было поступлений. И такой большой подарок – это для всех нас очень здорово», - сказала преподаватель Людмила Ибрагимова.

Средства на приобретение инструментов – 5,5 миллионов рублей – выделило министерство культуры и правительство Карелии. Эти лакированные красавцы прибыли из Германии. Их лично ездил выбирать народный артист Карелии, композитор Геннадий Вавилов: «В старых роялях изнашиваются молоточки, там плохо держится строй. Происходит неровность звучания. И ведь в современных роялях – происходит эволюция. Эволюция в сторону улучшения звука! Инструмент становится поющим».

От качества музыкальных инструментов зависит многое. В том числе и то, как раскроется юный музыкант в процессе обучения. Работники училища надеялись, что результат не заставит себя долго ждать.

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30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В 30-е годы прошлого века примерно в двадцати километрах от Петрозаводска под селом Деревянное шли массовые расстрелы жителей. Впоследствии это место было названо «Красный бор». В 2006 году там был открыт памятник жертвам сталинского террора.

У жительницы Петрозаводска Надежды Михайловны Койво там был похоронен отец. В августе 1937 года, за несколько дней до ее появления на свет, отца – кормильца четверых детей – расстреляли.

«Как мама рассказывает – папа был на сенокосе. И она была одна дома. Обыскали весь дом. И он пришел с сенокоса, только успел сапоги раздеть, как пришли его забирать»,

- поделилась Надежда Михайловна историей своей семьи. И таких, как она, в тот день в Красном бору было много.

От знакомого многим мемориала собравшиеся перешли к новому монументу – памятнику жертвам красного террора. По словам инициатора установки монумента Юрия Дмитриева, средства на установку собирали сами родственники (отметим, что общественный деятель и публицист Дмитриев был обвинен по уголовному делу и сейчас отбывает срок в заключении). В одном из карьеров Карелии нашли интересный по форме камень из кварцита. Неподалеку обнаружилось дополнение к нему – камень в виде двухметрового изогнутого «зуба». Эти два дополняющих друг друга гиганта составили композицию, их перевезли в Красный бор. «Если не знать историю, она повторится», - сказал на открытии памятник Дмитриев.

Красный бор по праву можно назвать местом национальной трагедии народов Карелии. В этом месте похоронены карелы, финны, представители других национальностей и разных религий. После литургии настоятеля Ладвинского прихода отца Андрея, молебен отслужил и лютеранский священник.

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Таким было 30 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности