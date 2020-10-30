Дети впервые увидели могилу отца, убитого председателя колхоза Карелии

Страницы истории нашей страны были не раз омрачены жуткими событиями. Один из скорбных дней — 30-е октября, День памяти жертв политических репрессий.

Миллионы репрессированных в 30-е годы прошлого столетия покоятся в тысячах братских могил по всей стране. В Карелии таких мест около тридцати, которые отбирались по строгим инструкциям НКВД. Одно из них — Красный бор, где навсегда остались 1196 человек. Ровно 20 лет назад журналисты отправились туда на митинг памяти, который с конца 90-х начали проводить там ежегодно. Мемориальное кладбище в Красном бору существовало уже три года. В 1997 году, спустя шесть десятков лет после трагедии, были найдены эти захоронения в одном из самых живописных и красивых уголков Прионежского района. Но не красотой пейзажа руководствовались народные комиссары внутренних дел, привозя сюда людей на расстрел. Учитывались совершенно другое факторы.

«Выбирали так, чтобы удобнее было подъехать, привезти. Во-вторых, чтобы поблизости не было населенных пунктов. В-третьих, чтобы соблюсти определенную тайну, секретность этого», - сообщил Юрий Дмитриев, который и занимался раскопками на этом месте и в урочище Сандармох.

Настолько секретно расстреливали в 1937-38 годах, что люди ничего не знали о своих родных и близких долгие годы. Мария Лаврюшкина до конца 90-х годов оставалась в неведении относительно судьбы отца, который в тридцатые годы был директором колхоза в деревне Сямозеро. Женщина плакала: «Папа председателем был, так он не только работников всех, но и нас, детей, нам по девять лет, а он гнал — дети, идите работать в колхозе. А заработал он что? Смерть. И мы не знали. Буквально вчера брат узнал, где он, чего. Ничего мы не знали. Забрали — и концом».

Только в Петрозаводске, по данным историков, лишали жизни по приговору суда, и зачастую безо всякого следствия, в трех местах. Особенность Красного бора — в сезонной активности палачей. Расстреливали здесь в августе-сентябре 1937-го и сентябре 1938-го. Поиск могил десятки лет велся на голом энтузиазме. На тот момент список невинно убиенных, покоящихся в Красном бору, можно было считать завершенным. В республиканских скорбных летописях тогда значилось более 13 тысяч фамилий.

А у работников ГорДЭУ Плюс и ЖЭУ Петрозаводска добавилось хлопот. В выходные техника и дворники в полной боевой готовности встречали первый снег. На планерке в мэрии чиновники поздравляли друг друга с первым снегом. Но праздничное настроение снег вызывает, скорей всего, только у детей, да у романтически настроенных взрослых. Для чиновников снег — это в первую очередь проблема. Снег падал уже который день. Первые снежинки растаяли в выходные так же быстро, как и появились. Но потом белая простыня уже прочно легла на асфальт, заставив дворников ухватиться за лопаты и метлы. На работу также вышла и техника ГорДЭУ, снабженная пескоразбрасывателями, щетками и снегоотвалами. Пять машин поработали на улицах, хотя вообще их было одиннадцать, так что в сильные снегопады была надежда на то, что мы не увязнем в сугробах. Пока трассы посыпали не песком, а солью, чтобы не разводить грязь. Целых два пуда соли ушло на чистку магистралей.

Руководство Дорожного управления сочло, что проверку первым снегом прошло успешно. На планерке выяснилось, что ни одной аварии по вине плохих дорожных условий не произошло. Но на всякий случай мэр города попросил сотрудников ГИБДД и ГорДЭУ координировать свои действия, чтобы и дальше снег и лед не стали причиной ДТП.

В театре «Творческая мастерская» прошла премьера. Петрозаводскому зрителю представили спектакль «Секрет русского камамбера, который утрачен навсегда-навсегда». Новая работа наших артистов была принята публикой тепло. Сразу после спектакля журналисты встретились с автором пьесы — Ксенией Драгунской.

Ксения Викторовна в тот раз впервые приехала в наш город. Ей все у нас понравилось, только «холодно немного», по ее словам. После волнений, связанных с премьерой в «ТМ», автор выглядела несколько уставшей, но довольной. Праздник удался, зрители новую работу оценили. «Пьеса смешная. Пьеса про жизнь, про людей, про любовь, про надежду. С хорошим концом, я считаю. То есть в конце есть какая-то надежда у людей. Мне очень понравился спектакль. Это уже шестой спектакль по этой пьесе», - рассказывала автор. Первым театром, который поставил этот спектакль, был московский театр Александра Калягина «Et Cetera». Наши мастера, как сочла Ксения Викторовна, столичной постановке не уступили: «Петрозаводский спектакль — очень хороший. Качественное такое зрелище, современное. Очень хорошие костюмы. Пластика просто превосходная. Мне очень понравилось, как актеры работают — все, один к одному. Даже трудно сказать, кто лучше. Это очень сработавшийся ансамбль, все на высоком уровне работают. Поэтому я очень рада и удовлетворена, что и Петрозаводск я могу порадовать своим искусством людей». Еще одна удачная работа театра — радость для петрозаводского зрителя! Столица Карелии еще раз подтвердила звание города культурного, театрального.

Таким было 30 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.