Снегопадов в Петрозаводске дорожники предложили не опасаться

В конце октября ровно 20 лет назад синоптики пообещали, что через две недели в Петрозаводск придет зима. В целом городское дорожное управление было готово к зимнему сезону. Так заявил директор созданного на базе бывшего ГорДЭУ (которое в те годы погрязло в долгах и было просто неспособно выполнять обязанности) предприятия «Дорожное управление Плюс». Это муниципальное предприятие возглавил Александр Сорокин, его создавали усилиями городских властей. Идея разом освободиться от долгов старого предприятия зародилась в недрах городской управы, что воплотилось в решении сессии Петросовета от 14 июля 2000 года. Обоснованность юридических преобразований такого шага далеко не у всех в душе нашла ответный отклик. Но тем не менее новое предприятие было создано.

98% сотрудников старого ГорДЭУ были переведены в новую дорожную службу (часть уволилась). И пока новое ДЭУ не было обременено новыми долгами, те, кто остались, получали зарплату своевременно. Тем не менее, проблемы были прежними. «70% техники имеет износ. Вторая проблема — это финансирование. В настоящие время выделяемое количество денег для ГСМ явно недостаточно. В связи с ростом цен этого объективно мало», - пояснил начальник. В целом за исключением трех новых комбинированных машин (это снегоочистители, они же — пескоразбрасыватели) технический парк Дор.управления не пополнялся и не обновлялся. И все же по этой позиции городское дорожное управление выиграло конкурс, объявленный городской администрацией в сентябре. Смотр объявили для всех желающих заняться текущим содержанием городских улиц и дорог.

Новое управление победило, что, по мнению руководителя, просто означало отсутствие нужной техники у других конкурсантов — не более. Единственное, что с таким техническим оснащением мог пообещать начальник управления — это то, что темпы уборки будут оставлять желать лучшего: «Коэффициент готовности техники и имеющаяся материальная база позволяет нам убрать город в течение 24 часов. Хотелось бы город убирать в течение 6 часов. Но нам нужно техники на порядок больше». Что касается финансирования, то, по словам того же директора, уже с ноября оно должно удвоиться. Во всяком случае клятва мэра на этот счет уже имелась. В любом случае чистоту улиц, обеспеченную его предприятием, директор созданного Дорожного управления в грядущем сезоне честно пообещал.

В Доме культуры «Железнодорожник» ровно 20 лет назад прошла выставка кошек. В Петрозаводске, впрочем, как и везде, это существо на особом счету. Существо легендарное! Судя по количеству представленных экземпляров и качеству пород, которые оценивали московские судьи, в нашем городе много любителей этих домашних животных. Выставка впервые получила статус международной, так как в ней принимали участие кошки из Финляндии. Местные представители кошачьей породы не уступали заграничным топ-моделям. Многие участники на подиум выходили многократно. Поэтому и судьи, и зрители некоторых узнавали в лицо. Приз зрительских симпатий, а также награды специалистов за постоянство получил многократный участник и призер выставок кот Василий.

В кошачьем вернисаже участвовало 40 представителей. По заключению жюри, главный судья которого впервые был приглашен из Москвы, на смотре было показано хорошее качество пород. На выставке были представлены все основные группы кошек. «Из длинношерстных это «персы», естественно, самая многочисленная порода. Из полудлинношерстных у нас представлены сибирские и полинезийские кошки. Из короткошерстных у нас корни-шрекс, тайские кошки, русские голубые и донской сфинкс», - сообщила Марина Калинина, организатор выставки. За исключением тайских, по мнению специалистов, это все довольно редкие в городе виды. Критерии оценок, как и положено, заключались в соответствии данного животного породе. Те, чей кот не отвечал всем требуемым стандартам, к счастью, не отказывались от питомца.

Вообще, кошатники считают, что просто так даже кошка не заводится. Чтобы она завелась, ее потенциальный хозяин должен иметь необходимые для воспитания черты характера: «Доброту, терпение, желание помочь ближнему. Потому что многие же подбирают просто на улице кошек». Кстати, знатоки отмечают, что сегодня чистопородных животных, как кошек, так и собак можно увидеть брошенными на улице. Это при том, что многие из них представляют действительно ценные в природе экземпляры. Просто невежественные и недобрые хозяева об этом не догадываются. Для сведения: чистокровный племенной котенок «перса» с богатой родословной, завезенный, как правило, из столиц или из-за границы, обходился владельцу в 800-900 долларов. Впрочем, следует добавить, что на выставке собрались граждане, которые любят своих питомцев бескорыстно.

Таким было 28 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.