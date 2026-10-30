Жесткая авария в Сортавале попала на видео

Вечером в четверг, 29 октября, в Сортавале произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось на улице Карельской в 21:42. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший на большой скорости по главной дороге, врезался в машину, пытавшуюся выполнить левый поворот.
В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. На месте работали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
Ранее сообщалось о том, что самокатчик погиб в дорожной аварии в Санкт-Петербурге.